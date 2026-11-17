W skrócie W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym zamachowiec z Krakowa strzela w kierunku kilkuletniego dziecka, które cudem uniknęło trafienia.

W wyniku ataku w Krakowie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy, którzy zatrzymali 24-letniego sprawcę.

Prezydent Karol Nawrocki zarządził żałobę narodową po tragicznym zdarzeniu, a policjanci Jakub Kulik i Artur Morański zostali odznaczeni Krzyżami Oficerskimi.

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Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie pokazuje moment ataku w Krakowie, do którego doszło w sobotę 7 listopada. Widać na nim tłumy ludzi spacerujące jedną z ulic w okolicach Rynku Głównego.

W pewnym momencie ludzie zaczynają uciekać. Wśród nich znajduje się kilkuletnie dziecko, które widocznie zagubione nie wie, co ma zrobić. Wtedy w kadrze pojawia się samochód zamachowca.

Widać jak mężczyzna oddaje co najmniej dwa strzały w kierunku dziecka i chybia, trafiając w ścianę budynku kilka centymetrów od dziecka, próbującego wejść do jednego ze sklepów.

Chwilę później tą samą ulicą przejeżdża policyjny radiowóz, a za nim samochód straży miejskiej. Na ulicy pojawia się również mężczyzna, który bierze na ręce przestraszone i zagubione dziecko.

Atak w Krakowie. Nagranie z dzieckiem krąży po sieci. Co wiadomo?

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy krytykujących rodziców za to, że uciekli zostawiając swoje dziecko, które cudem uniknęło śmierci z rąk zamachowca. Interia nieoficjalnie ustaliła, że nagranie jest autentyczne, jednak nie oddaje całego obrazu sytuacji.

Według ustaleń dziecko było w momencie zdarzenia z rodzicem oraz młodszym rodzeństwem. Gdy ludzie zorientowali się o zagrożeniu i zaczęli uciekać, rodzic wziął młodsze dziecko na ręce, a drugie próbował złapać za rękę i uciec.

W związku z paniką jedno z dzieci, widoczne na nagraniu, pozostało na ulicy. Rodzic próbował po nie wrócić, jednak w tym momencie na miejscu rozległy się strzały. Ostatecznie jedynie centymetry uratowały dziecko przed kulami.

Atak w Krakowie. Sześć osób nie żyje

Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada ok. godz. 15. 24-letni Michał O. pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego, wjechał samochodem na płytę Rynku i zaczął strzelać do przypadkowych osób.

W pościg za mężczyzną udali się policjanci, którzy dogonili go na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla, gdy napastnik uderzył w auto stojące na światłach. Tam doszło do wymiany ognia między 24-latkiem, a dwoma funkcjonariuszami. Jednemu z nich udało się poważnie postrzelić zamachowca.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wielu poszkodowanych, w tym również dwóch policjantów, którzy powstrzymali napastnika, trafiło do szpitala w stanie krytycznym. 24-latek nie przeżył ataku.

Tego samego dnia wieczorem do mieszkania sprawcy weszli policjanci. Wewnątrz znaleźli zwłoki trzech członków jego rodziny: ojca, matki oraz siostry. Wszystkie ciała miały rany postrzałowe.

Po ataku prezydent Karol Nawrocki zarządził żałobę narodową. Stan poszkodowanych, w tym również policjantów, powoli ulega poprawie, choć czeka ich jeszcze długi powrót do zdrowia. Funkcjonariusze Jakub Kulik i Artur Morański, otrzymali za swoją bohaterską postawę i powstrzymanie napastnika mimo odniesionych ran Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.



