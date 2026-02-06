Nagłe ograniczenia w Krakowie. Apelują o zachowanie ostrożności

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Stolica Małopolski i 35 okolicznych miejscowości z powiatu krakowskiego i wielickiego zostało objętych ograniczeniami w związku z wykryciem przypadku ptasiej grypy. Służby sanitarne apelują o zachowanie ostrożności. Wskazują też, jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Zamek królewski Wawel otoczony zimową scenerią, pokryty warstwą śniegu, z wyraźnie widocznymi murami obronnymi, wieżami i otaczającymi go ulicami oraz budynkami mieszkalnymi.
W Krakowie stwierdzono przypadek ptasiej grypyAA/ABACA / Abaca Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Wojewoda małopolski podpisał rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków, obejmujące Kraków i 35 okolicznych miejscowości.
  • Wprowadzono ograniczenia mające na celu ochronę przed rozprzestrzenianiem się wirusa.
  • Służby sanitarne apelują o ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń.
Wojewoda małopolski podpisał w piątek rozporządzenie w sprawie zwalczania zjadliwej grypy ptaków.

Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w strefie objętej zakażeniem znalazł się Kraków i 35 okolicznych miejscowości z powiatu krakowskiego i wielickiego, w tym m.in. Kryspinów, Zielonki, Libertów, Skawina, Wrząsowice, Modlniczka, Zabierzów, Bibice i część Wieliczki.

Kraków i okoliczne miejscowości z ograniczeniami. Wykryto przypadek ptasiej grypy

Jak przekazała Beata Dziedzic z biura prasowego wojewody małopolskiego, na razie wykryty został jeden przypadek ptasiej grypy.

    Wprowadzone przez wojewodę ograniczenia mają na celu m.in. przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa.

    W rozporządzeniu wojewoda nakazał m.in. izolację drobiu i zabezpieczenie go przed kontaktem z dzikimi ptakami, dezynfekcję, zabezpieczanie wody i paszy przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz monitoring i zgłaszanie przypadków padłych ptaków.

    Ptasia grypa w Krakowie. Apelują o zachowanie ostrożności

    Krakowski urząd miasta w piątek wieczorem przekazał apel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i służb sanitarnych o zachowanie ostrożności "w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (HPAI) u dzikich ptaków w Krakowie".

    Opublikował też zasady dotyczące zachowania w miejscach występowania dzikich ptaków oraz bezpieczeństwa żywności. Wśród nich wymienił unikanie miejsc, gdzie gromadzi się ptactwo, niedotykanie i niedokarmianie dzikich ptaków, takich jak np. łabędzie, kaczki, gęsi czy mewy, poddawanie mięsa obróbce termicznej w temperaturze minimum 70 stopni Celsjusza, zachowanie higieny podczas przygotowywania posiłków z drobiu, a w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych po kontakcie z ptactwem konsultację lekarską.

