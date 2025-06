"Apelujemy do wszystkich będących w rejonie poszukiwań, aby nie wchodzić do okolicznych lasów, próbując np. szukać 57-latka na własną rękę" - czytamy w komunikacie wydanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie .

Policja ostrzega, że może to doprowadzić do niepotrzebnej koncentracji sił w rejonie, w którym znajdzie się niepowołana osoba, a co więcej, cała sytuacja może okazać się dla niej bardzo niebezpieczna.