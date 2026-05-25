Miszalski zabrał głos po referendum. "Chcę zaapelować o jedno"

W skrócie Aleksander Miszalski zaakceptował decyzję mieszkańców Krakowa dotyczącą referendum, wyrażając respekt dla wyniku głosowania.

Według sondażu OGB i Stan360 dla Polsat News, 97,8 procent głosujących poparło jego odwołanie z funkcji prezydenta.

Miszalski zaapelował, aby po referendum Kraków ponownie stał się wspólnotą, niezależnie od istniejących sporów politycznych.

Aleksander Miszalski w poniedziałek rano odniósł się do sondażowych wyników referendum w Krakowie. Według badania OGB i Stan360 dla Polsat News, za jego odwołaniem z urzędu opowiedziało się 97,8 proc. głosujących.

"Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję. Przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum - zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni" - napisał Miszalski.

Referendum w Krakowie. Aleksander Miszalski: Ostatnie miesiące były dla mnie lekcją

Urzędujący prezydent miasta dodał, że "demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo".

"Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie" - nadmienił we wpisie Miszalski.

Jednocześnie podkreślił on, że nigdy nie przestał myśleć o Krakowie z "troską i odpowiedzialnością". "Przed naszym miastem są wielkie wyzwania: plan ogólny, transport, mieszkania, rozwój komunikacji i jakość życia" - dodał.

Mieszkańcy Krakowa oddali głos w referendum

"Dlatego dziś chcę zaapelować o jedno - żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą. Bo niezależnie od politycznych sporów wszyscy gramy do jednej bramki" - przekazał Aleksander Miszalski.

Swój wpis prezydent miasta zakończył dziękując za wspólny czas i "za możliwość pracy dla Krakowa".

