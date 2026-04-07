W skrócie Aleksander Miszalski zaapelował do mieszkańców Krakowa, aby w dniu referendum w sprawie jego odwołania pozostali w domu, co pozwoliłoby unieważnić głosowanie z powodu niskiej frekwencji.

Przeciwnicy Miszalskiego zarzucają mu zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie obietnic wyborczych oraz przyznanie nagród kwartalnych dla zastępców.

Referendum jest wynikiem akcji zbierania podpisów, w trakcie której zebrano 134 tysiące podpisów mieszkańców domagających się odwołania prezydenta.

Krakowski komisarz wyborczy ogłosił we wtorek, że referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa odbędzie się 24 maja.

Interia końcem marca jako pierwsza pisała, że policzono głosy i w stolicy Małopolski odbędzie się referendum.

Polityk Koalicji Obywatelskiej, któremu przeciwnicy zarzucają między innymi zadłużenie miasta czy niespełnienie wyborczych obietnic, odniósł się do ogłoszenia daty głosowania w mediach społecznościowych.

Ogłoszono datę referendum w Krakowie. Miszalski zwrócił się do mieszkańców

Miszalski zaapelował do mieszkańców miasta, aby w dniu referendum pozostali w domach. Niska frekwencja może unieważnić głosowanie.

Prezydent Krakowa podkreślił, że w stolicy Małopolski prowadzone są obecnie szeroko zakrojone inwestycje w transport, szkoły, bezpieczeństwo i przestrzeń publiczną. Jak przekonywał, ze względu na to mieszkańcy powinni sprzeciwić się referendum i pozwolić mu dokończyć kadencję.

"Wierzę, że Kraków zasługuje na stabilność, odpowiedzialność i dokończenie rozpoczętych działań. Dlatego każdego dnia w tych najbliższych siedmiu tygodniach będę się starał przekonać Was, że warto pozwolić mi dokończyć kadencję i wtedy zdecydować co dalej" - napisał Miszalski.

Miszalski walczy o prezydenturę w Krakowie. "Zostańcie w domu"

Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa (czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze). Referendum dotyczy również całej odwołania Rady Miasta Krakowa - w jej przypadku liczba ta wynosi 179 792.

"Naszym zwycięstwem będzie niska frekwencja w referendum i wysoka w dniu każdych wyborów" - podsumował włodarz Krakowa.

Zobacz również: Dawid Serafin

Kontrowersje wokół prezydenta Krakowa. Mieszkańcy domagają się jego odwołania

Referendum w sprawie odwołania Miszalskiego ze stanowiska jest skutkiem masowej akcji zbierania podpisów. Organizatorom ostatecznie udało się zebrać 134 tys. podpisów niezadowolonych Krakowian. Nie wiadomo, ile z nich zostało odrzuconych, ale co najmniej 60 tys. podpisów uznano za prawidłowe.

Organizatorzy krakowskiej akcji referendalnej podkreślają, że domagają się odwołania Miszalskiego nie z pobudek politycznych, ale z powodu nieefektywnego zarządzania miastem.

Zobacz również: Dawid Serafin

Kontrowersje wzbudziło m.in. przyznanie przez Miszalskiego nagród kwartalnych dla swoich zastępców w wysokości łącznie 74 tys. zł. Jak pisał dziennikarz Interii Dawid Serafin, planowano również wydanie dużych kwot na promocje dokonań prezydenta.

Aleksander Miszalski ocenia próby jego odwołania jako "dogrywkę" do ostatnich przegranych wyborów samorządowych. W styczniu zapewniał, że Kraków ma rosnące dochody, a urząd realizuje inwestycje "blisko mieszkańców".

Wraz z rosnącą liczbą podpisów pod referendum Miszalski zapowiedział jednak szereg zmian w dotychczasowej polityce miasta. Wymieniał wśród nich bezpłatne parkowanie w niedziele i zmiany w transporcie publicznym.

"Kłamliwy i szokujący". Adam Bielan w "Graffiti" reaguje na wpis premiera Polsat News