W skrócie Trzej zamaskowani sprawcy wysadzili w sobotę nad ranem dwa wolnostojące bankomaty znajdujące się na Gubałówce w Zakopanem, powodując zniszczenia urządzeń.

Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu, na których widać moment ucieczki sprawców, i prowadzi intensywne czynności śledcze na miejscu zdarzenia.

Trwa szacowanie strat poniesionych przez banki. Funkcjonariusze nie łączą na razie obecnego zdarzenia z podobnymi atakami na bankomaty z przeszłości.

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Mieszkańców Zakopanego obudził w sobotę nad ranem huk.

- Przed godziną 4 tatrzańscy policjanci otrzymali sygnały od mieszkańców, że słychać było wybuchy na Gubałówce - mówi Polsat News podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowa KWP w Krakowie. - Kiedy funkcjonariusze pojechali na miejsce, okazało się, że doszło do wybuchu dwóch bankomatów wolnostojących - tłumaczy.

Maszyny były od siebie oddalone o kilkadziesiąt metrów. Jak przekazała policjantka, zabezpieczono już monitoring z miejsca zdarzenia. - Widać na nim trzy zamaskowane osoby - dodała. Nagranie zarejestrowało także moment ich ucieczki.

- Mówimy o trzech osobach, ale nie wykluczamy, że sprawców mogło być więcej, np. kolejna osoba mogła czekać w zaparkowanym samochodzie - tłumaczy Katarzyna Cisło.

Zakopane. Wybuch bankomatów na Gubałówce. Trwa szacowanie strat

Trwają oględziny miejsca zdarzenia. W zabezpieczaniu śladów tatrzańskich policjantów wspierają funkcjonariusze z KWP w Krakowie. Mowa o śledczych z laboratorium kryminalistycznego, wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego.

Droga na odcinku, na którym doszło do wybuchu, została zamknięta i odgrodzona przez policję, początkowo dało się jednak dostrzec kompletnie zniszczone urządzenie.

Wybuch bankomatu na Gubałówce Polsat News

Policja ustala również, w którym kierunku uciekli sprawcy oraz czy posługiwali się samochodem.

- Cały czas trwa szacowanie strat poniesionych w związku ze zdarzeniem przez banki - powiedziała policjantka, dodając, że w tej chwili zbyt wcześnie jest, by mówić choćby o przypuszczalnym przedziale kwot.

Ataki na bankomaty w Zakopanem. Sprawcy pozostają nieuchwytni

To nie pierwsze tego typu zdarzenie na Gubałówce. W przeszłości dochodziło tam już do eksplozji bankomatów, lecz jak przekazała policja, na tym etapie działań śledczy nie łączą bezpośrednio tych dwóch zdarzeń.

Sprawców poprzedniej próby dotychczas nie zatrzymano.



