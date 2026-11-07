Mieszkańców Zakopanego obudziły wybuchy. Złodzieje wysadzili bankomaty

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Trzej zamaskowani sprawcy wysadzili w sobotę nad ranem dwa bankomaty na Gubałówce w Zakopanem. Policja zabezpieczyła monitoring, który uwiecznił moment ich ucieczki. Trwają oględziny miejsca zdarzenia i szacowanie strat.

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Zniszczony bankomat na Gubałówce zabezpieczony przez policję po wybuchu w Zakopanem.
Niezidentyfikowani sprawcy wysadzili dwa bankomaty na GubałówcePolicja Zakopane Polsat News

W skrócie

  • Trzej zamaskowani sprawcy wysadzili w sobotę nad ranem dwa wolnostojące bankomaty znajdujące się na Gubałówce w Zakopanem, powodując zniszczenia urządzeń.
  • Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu, na których widać moment ucieczki sprawców, i prowadzi intensywne czynności śledcze na miejscu zdarzenia.
  • Trwa szacowanie strat poniesionych przez banki. Funkcjonariusze nie łączą na razie obecnego zdarzenia z podobnymi atakami na bankomaty z przeszłości.
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Mieszkańców Zakopanego obudził w sobotę nad ranem huk.

- Przed godziną 4 tatrzańscy policjanci otrzymali sygnały od mieszkańców, że słychać było wybuchy na Gubałówce - mówi Polsat News podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowa KWP w Krakowie. - Kiedy funkcjonariusze pojechali na miejsce, okazało się, że doszło do wybuchu dwóch bankomatów wolnostojących - tłumaczy.

Maszyny były od siebie oddalone o kilkadziesiąt metrów. Jak przekazała policjantka, zabezpieczono już monitoring z miejsca zdarzenia. - Widać na nim trzy zamaskowane osoby - dodała. Nagranie zarejestrowało także moment ich ucieczki.

- Mówimy o trzech osobach, ale nie wykluczamy, że sprawców mogło być więcej, np. kolejna osoba mogła czekać w zaparkowanym samochodzie - tłumaczy Katarzyna Cisło.

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Zakopane. Wybuch bankomatów na Gubałówce. Trwa szacowanie strat

Trwają oględziny miejsca zdarzenia. W zabezpieczaniu śladów tatrzańskich policjantów wspierają funkcjonariusze z KWP w Krakowie. Mowa o śledczych z laboratorium kryminalistycznego, wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego.

Droga na odcinku, na którym doszło do wybuchu, została zamknięta i odgrodzona przez policję, początkowo dało się jednak dostrzec kompletnie zniszczone urządzenie.

Zniszczony bankomat otoczony taśmą policyjną przy wejściu do budynku, wokół rozrzucone fragmenty urządzenia.
Wybuch bankomatu na GubałówcePolsat News

Policja ustala również, w którym kierunku uciekli sprawcy oraz czy posługiwali się samochodem.

- Cały czas trwa szacowanie strat poniesionych w związku ze zdarzeniem przez banki - powiedziała policjantka, dodając, że w tej chwili zbyt wcześnie jest, by mówić choćby o przypuszczalnym przedziale kwot.

Ataki na bankomaty w Zakopanem. Sprawcy pozostają nieuchwytni

To nie pierwsze tego typu zdarzenie na Gubałówce. W przeszłości dochodziło tam już do eksplozji bankomatów, lecz jak przekazała policja, na tym etapie działań śledczy nie łączą bezpośrednio tych dwóch zdarzeń.

Sprawców poprzedniej próby dotychczas nie zatrzymano.

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