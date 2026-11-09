W skrócie W ataku na krakowskim Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, których stan jest obecnie monitorowany.

Napastnik, 24-letni mężczyzna, zmarł w poniedziałek w szpitalu, a prokuratura bada jego powiązania z zabójstwem trojga członków rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Żałoba w Krakowie potrwa do 11 listopada, a w holu urzędu miasta wystawiono księgę kondolencyjną, do której mogą wpisywać się wszyscy chcący wyrazić swój żal.

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Gdy turyści zeszli z Wawelu, strzelanina już się skończyła.

- Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Słychać było radiowozy, a kątem oka dostrzegłam helikopter medyczny. Od razu poczułam, że coś jest nie tak. Postanowiłam, że nie idziemy na rynek, tylko skręcamy. Sama nie wiem czemu - wspomina Dadu.

Przewodniczka nie widziała wokół paniki. Jak mówi, wiele osób wciąż nie wiedziało, co się stało. Grupa zatrzymała się w kościele franciszkanów przy placu Wszystkich Świętych.

- Czekaliśmy tam bardzo długo, do wpół do piątej - opowiada.

Na tym samym placu podczas ataku ostrzelano tramwaj linii nr 1. Jak podało krakowskie MPK, strzały rozbiły szybę w kabinie. Motorniczy i pasażerowie nie odnieśli obrażeń.

Strzelanina w Krakowie. Turyści sprawdzali wiadomości w telefonach

Wycieczkę organizowało litewskie biuro turystyczne. Większość grupy stanowili starsi uczestnicy wycieczki. Były w niej także dzieci.

- Kiedy się dowiedziałam, co się stało, to starałam się im nie mówić, bo miałam dzieci w tej grupie, ale oni widzieli wszystko z telefonu - relacjonuje Dadu.

Przewodniczka próbowała uspokoić turystów. - Starałam się opowiadać o Krakowie, że jesteśmy bezpiecznym miastem - mówi.

Dadu przyznaje, że wstrząsnęło nią, gdy razem z pilotką wycieczki uświadomiły sobie, gdzie o tej porze miała być grupa. - Na 100 proc. to spóźnienie nas uratowało - mówi.

- Tego dnia była mgła i wiele samolotów nie wylądowało. Nie było dużych grup, moje koleżanki nie doleciały - wspomina przewodniczka.

Przez gęstą mgłę część sobotnich porannych lotów do Balic przekierowano do Pyrzowic.

- Nie wiem, co bym zrobiła z tak dużą grupą, jakby trzeba było ją ewakuować - przyznaje Dadu.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Sprawca zmarł, śledztwo trwa

W sobotę 7 listopada 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych osób. Policjanci postrzelili go w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Według wojewody małopolskiego od pierwszego zgłoszenia do zatrzymania napastnika minęło około sześciu minut.

W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W poniedziałek rano wszyscy ranni nadal przebywali w szpitalach. Stan jednego z funkcjonariuszy był ciężki. Napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek o godz. 4.30.

Prokuratura Krajowa bada motywy napastnika i jego ewentualne powiązania. To samo śledztwo obejmuje zabójstwo trojga członków jego rodziny, których ciała znaleziono w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według dotychczasowych ustaleń śledczych za oba zdarzenia odpowiadał ten sam mężczyzna.

Po ataku hejnał zamilkł na 12 godzin

W sobotę o godz. 21 wstrzymano granie hejnału w geście żałoby. Melodia ponownie zabrzmiała z wieży bazyliki Mariackiej w niedzielę o godz. 9.

Żałoba w Krakowie potrwa do 11 listopada włącznie. Do tego dnia w holu urzędu miasta przy placu Wszystkich Świętych można wpisać się do księgi kondolencyjnej.



