Miało być pole golfowe, będzie teren zielony. Białe Morza z nową koncepcją

Ogromne tereny należące do Krakowa, tzw. Białe Morza to blisko 35-hektarowa przestrzeń, która do niedawna miała być gigantycznym polem golfowym. Teraz pomysł na zagospodarowanie terenu jest inny, a całościowym planem zajmą się sami mieszkańcy.

Zdjęcie Białe Morza / Jan Graczyński / East News