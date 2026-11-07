W skrócie Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś wystosował specjalny apel do wiernych po tragicznej strzelaninie na krakowskim rynku, w której zginęło sześć osób.

Hierarcha zaprosił krakowian na specjalną mszę świętą w intencji ofiar i ich rodzin, która odbędzie się w niedzielę o godz. 16 w Kościele Mariackim.

Sprawcą ataku w Krakowie jest 24-letni Michał O., który poruszał się samochodem zarejestrowanym na ojca posiadającego 11 sztuk broni.

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"Kochani Siostry i Bracia, Krakowianie, Pewnie wszyscy już wiemy, że wydarzyła się tragedia. Choć jeszcze nikt nie zna do końca jej rozmiarów. W chwili, gdy piszę do Was, policja mówi o pięciu osobach zabitych i kilkunastu rannych…" - rozpoczął specjalny list kardynał Grzegorz Ryś. Obecnie wiadomo już o sześciu ofiarach śmiertelnych.

"Nie chcemy, nie możemy, nie potrafimy być obojętni w takim momencie" - napisał metropolita krakowski w komunikacie opublikowanym na stronach archidiecezji.

"Chcemy, potrzebujemy i musimy być RAZEM" - podkreślił hierarcha.

Atak strzelca w Krakowie. Apel kard. Grzegorza Rysia

"Najpierw przy Osobach zabitych i rannych. Dla pierwszych prosimy na modlitwie Pana o życie wieczne; dla drugich o ocalenie i rychły powrót do pełnego zdrowia. Dla rodzin jednych i drugich prosimy o siły konieczne do przejścia takiego dramatu. Ich proboszczów proszę o "bycie przy", o bliskość i każdą możliwą pomoc" - czytamy w liście kard. Rysia.

Kapłan wskazał istotę wiary w takich momentach. "Nawet w największych wyzwaniach - nie jesteśmy bezradni" - dodał.

"W tym też duchu zapraszam Was, Siostry i Bracia, na specjalną Mszę św. - na Rynek, do Kościoła Mariackiego - jutro, w niedzielę, na godz. 16" - wystosował zaproszenie kard. Ryś.

"Zapraszam Wszystkich, którzy chcą wyraźnie i wspólnie okazać swoją bliskość z Poszkodowanymi, ale także po chrześcijańsku wyrazić swój sprzeciw wobec nienawiści i przemocy" - zakończył metropolita krakowski.

Kraków. Atak na rynku. Ustalenia Interii o sprawcy

Napastnik zatrzymany w Krakowie to 24-letni Polak Michał O. - dowiedziała się Interia.

Z naszych źródeł w MSWiA wynika, że napastnik poruszał się po krakowskim rynku samochodem zarejestrowanym na jego ojca.

Według informacji zebranych przez dziennikarza Interii Dawida Serafina - ojciec napastnika ma 52 lata i na niego było zarejestrowane oficjalnie 11 sztuk broni.

Obecnie sprawca przebywa w szpitalu.



