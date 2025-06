Od takiej decyzji odwołał się do Watykanu ksiądz Raś, a niektórzy duchowni stanęli w jego obronie, domagając się przywrócenia go na stanowisko. Dykasteria ds. Duchowieństwa podzieliła argumentację księdza. W przesłanym do krakowskiej kurii piśmie wskazała, że dekret arcybiskupa posiada wady merytoryczne.