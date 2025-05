- Karetki nie zabierały nikogo do szpitala - podkreśliła st. post. Elżbieta Znachowska-Bytnar. O całym zdarzeniu powiadomiono inne służby: prokuraturę , sanepid oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- My już tam (na miejscu - red.) zakończyliśmy nasze działania - przekazała policjantka. Próbowaliśmy skontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Krakowie. Na razie nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Inspektor Ewa Wiercińska w rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła masowe zatrucie na terenie krakowskiego hostelu. - Pracownicy oddziału epidemiologii oraz oddziału higieny żywienia pojechali na miejsce i prowadzą czynności, czyli zbieramy wywiady. Musimy się dowiedzieć, czy to była żywność, czy to była woda, czy to jakaś infekcja mikrobiologiczna - tłumaczyła w rozmowie z dziennikiem.