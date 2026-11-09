W skrócie Sprawca ataku w Krakowie, 24-letni Michał O., zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu, jednak prowadzone śledztwo w tej sprawie będzie kontynuowane przez prokuraturę.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił, że napastnik działał jako samotny wilk i przekazał, iż śledczy posiadają nowe dowody rzucające światło na sprawę.

Atak został oficjalnie zakwalifikowany jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym, a służby przeprowadzają sekcje zwłok sześciu ofiar z Krakowa i trzech z Ostrowca.

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Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w niedzielę wieczorem powiedział, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o motywach sprawcy ataku w Krakowie.

W poniedziałek rano Małopolska Policja poinformowała, że 24-letni Michał O. zmarł nad ranem w szpitalu.

Kraków. "Mamy pewne dowody". Waldemar Żurek o ataku napastnika

- Na dzisiaj za wcześnie jest jeszcze mówić o tym, jakie były motywy sprawcy, czy te motywy to były rzeczywiście jakieś problemy rodzinne, czy też podłoże było zupełnie inne. Ale nie możemy wykluczyć tutaj tych właśnie motywacji, które legły u podstaw tak dramatycznych zdarzeń. Oczywiście to jest wszystko badane - mówił Waldemar Żurek w TVP Info.

- Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat - dodał minister.

"Rajd samotnego wilka". Minister o zamachowcu z Krakowa

Prokurator generalny podkreślał też, że nie chce ujawniać ustaleń, które śledczy poczynili na temat napastnika. Żurek zaznaczył, że badane są przedmioty znaleziono przy zamachowcu - w jego samochodzie znajdowała się broń i amunicja - oraz to, co 24-latek posiadał w domu.

- Wydaje mi się, że możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że działał sam - zauważył minister.

Żurek dodał, że w przypadku takich przestępstw, popełnianych przez "samotne wilki", którymi są "często osoby zaburzone", bardzo trudno zapobiec. - Podczas tego ataku, i to właściwie mogę powiedzieć z pewnością, był to rajd samotnego wilka - stwierdził Żurek.

Prokurator generalny mówił, że służby badają kontakty telefoniczne, internetowe napastnika, ustalają, z kim się kontaktował, czy związek ze sprawą "miały jakieś organizacje, czy inne osoby".

Minister o motywach sprawcy ataku w Krakowie. "Wewnętrzne problemy"

Prokuratura uznała atak w Krakowie za "czyn, który stanowi przestępstwo o charakterze terrorystycznym". Żurek powiedział, że była to "jedyna możliwa" kwalifikacja.

Żurek informował, że po zabójstwie rodziców i siostry Michał O. "zgromadził w dużej ilości, broń i amunicję, i jechał od Krakowa z celem dokonania tej masakry". Zaznaczył, że na razie nie jest w stanie "przesądzić definitywnie", która broń należała legalnie do sprawcy, a która do jego ojca. Zamachowiec i jego ojciec mieli pozwolenie na łącznie 11 sztuk broni palnej.

Pytany, co wiadomo o sytuacji rodzinnej Michała O., Żurek stwierdził, iż "wydawało się z zewnątrz, że to jest normalna rodzina". Dodał, że niektórzy z sąsiadów zwracali uwagę "na pewne zachowania" 24-latka i postrzegali go jako "osobę zamkniętą w sobie".

Podkreślił też, że "terroryści mają różne motywacje" i mogą to być osoby zaburzone psychicznie, podatne na różnego rodzaju ideologie. - Ale czasem to są też osoby, których sprawstwo jest wywołane jakimś dramatem w najbliższym otoczeniu. Tutaj mamy jeszcze trzy zabójstwa najbliższych osób w rodzinie. Sugerowałyby, że ten sprawca miał jakieś ogromne problemy w pewnym momencie swojego życia - powiedział szef resortu sprawiedliwości.

"Wzorcowa akcja". Żurek o działaniach służb w Krakowie

Żurek zwracał też uwagę na sobotnią akcję służb. - Widzieliśmy bardzo dobrą, wręcz wzorcową akcję służb, policji, strażników miejskich i policjantów. Praktycznie po trzech minutach od momentu rozpoczęcia tego zabójczego rajdu policjanci oddali pierwsze strzały. Wszyscy oglądaliśmy te momenty, z jaką determinacją i z jaką odwagą policjanci tu działali. Później była akcja ratowników medycznych. To po prostu było wzorcowe - powiedział minister.

Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej przekazał w poniedziałek, że śmierć sprawcy sobotniego ataku nie wstrzymuje śledztwa. W poniedziałek rano mają rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim.



