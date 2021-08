Małopolskie: Żart nastolatki postawił na nogi Interpol

Młoda mieszkanka okolic Nowego Targu na swoim profilu w jednej z aplikacji internetowych zamieściła zdjęcie, na którym był pistolet i napis "no to zamach na szkołę". Dziewczyna wrzuciła fotografię, przebywając w Zakopanem. Informacja, sugerująca groźbę zamachu na placówkę oświatową, zainteresowała funkcjonariuszy Interpolu, którzy natychmiast poinformowali o tym oficera łącznikowego Komendy Głównej Policji. Do działań został też włączony Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

To miał być żart

Okazało się, że dziewczyna mieszka w okolicach Nowego Targu. Gdy do drzwi jej mieszkania zapukali policjanci 19-latka nie kryła zdziwienia. - Gdy usłyszała powód odwiedzin funkcjonariuszy, przyznała się do wykonania tej fotografii i umieszczenia na niej treści sugerującej zamach na szkołę. Tłumaczyła swoje zachowanie wyłącznie chęcią zrobienia żartu. Dodała, że osobiście wykonała zdjęcie, a broń, która na nim widnieje to replika broni ostrej należąca do jej 17-letniego kolegi - przekazała rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

Reklama

Podczas przeszukania, w mieszkaniu, gdzie przebywała nastolatka, policjanci znaleźli niewielkie ilości marihuany. Potem poszli również do domu właściciela atrapy broni, który przyznał się, że jest kolekcjonerem i posiada repliki broni ASG. Właśnie jedną z nich sfotografowała nastolatka. Policjanci zarekwirowali znajdujące się w mieszkaniu repliki pistoletów, w tym maszynowy PM, karabin szturmowy oraz amunicję. Jak wskazała rzecznik "sprawa posiadania narkotyków oraz groźby zamachu zostały przekazane do dalszego prowadzenia śledczym z Nowego Targu".

"Nikt nie jest anonimowy"

Komenda Główna Policji ostrzega: Pamiętajmy, że korzystając z internetu, należy zachować zdrowy rozsądek i pamiętać, że wbrew pozorom, nikt w sieci nie pozostaje anonimowy, a bezmyślne zachowania mogą wywołać bardzo poważne skutki i reakcję służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.

- Wszystkie zgłoszenia dotyczące zagrożeń terrorystycznych przekazywane przez polskie i zagraniczne podmioty do policji traktowane są z należytą powagą a działania podejmowane przede wszystkim w celu zapobieżenia zamachom będą podejmowane niezwłocznie i w trybie stosownym do stwierdzonych okoliczności - przypomniał podkom. Antoni Rzeczkowski z zespołu prasowego KGP.