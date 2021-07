​Małopolskie: Wypadek w Gierałtowicach. Pięciu rannych, w tym dziecko

- Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca audi nie zastosował się do znaku "stop" i doprowadził do zderzenia z volkswagenem golfem. Samochody te uderzyły jeszcze w ciężarowego mercedesa. Poszkodowanych zostało pięć osób - powiedziała asp. Agnieszka Petek z wadowickiej policji.

9-latek trafił do szpitala

Policjantka poinformowała, że trzy osoby - pasażerka golfa i dwie osoby podróżujące audi, zostały przewiezione do szpitala w Wadowicach. Sprawca wypadku trafił do Oświęcimia. - Śmigłowiec LPR zabrał do szpitala w Krakowie 9-latka. On także podróżował w audi - powiedziała.

Droga wojewódzka 781, łącząca Chrzanów z Łękawicą na Żywiecczyźnie, jest w rejonie Gierałtowic na razie nieprzejezdna.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Kobieta miała 4 promile alkoholu we krwi i spowodowała wypadek. 10 osób trafiło do szpitala Polsat News