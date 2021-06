Na miejscu są strażacy, którzy monitorują poziom stężenia gazu w powietrzu. Przerwanie głównej magistrali gazu biegnącej w kierunku Nowego Targi i dalej Zakopanego nastąpiło w momencie wykonywania prac ziemnych przez koparkę. Miejsce awarii znajduje się tuż obok Zakopianki, dlatego ruch na drodze pod Tatry został zamknięty.



Zdjęcie Klikuszowa. Służby pracują w miejscu, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu / Grzegorz Momot / PAP

- Rurociąg został zamknięty, natomiast ulatnia się gaz, który pozostał w rurze. Czekamy, aż z rurociągu wydobędą się resztki gazu. W momencie uszkodzenia gazociągu nastąpiła eksplozja, operator koparki doznał niegroźnych obrażeń. Został przewieziony do szpitala na obserwację - powiedział rzecznik nowotarskiej straży pożarnej Piotr Krygowski.



Po tym wydarzeniu policja zamknęła ruch na odcinku zakopianki Klikuszowa - Rdzawka. Przywrócono go ok. godz. 22.





Odcinek nowej Zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu jest budowany od czerwca ub.r. Droga ma powstać do 2023 r. Koszt inwestycji wyniesie ponad 880 mln 100 tys. zł. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga o długości 16 km 136 m z czterema węzłami drogowymi na wysokości Obidowej, Klikuszowej, Nowego Targu - Zachód i Południe. Będzie to ostatni odcinek dwupasmowej drogi z Krakowa w kierunku Tatr.

Aktualnie w budowie jest odcinek tunelowy ze Skomielnej Białej do Naprawy oraz jedna jezdnia na odcinku Naprawa - Lubień.