Według informacji "Gazety Krakowskiej" kierujący osobową toyotą, jadąc z Nowego Sącza, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas jezdni i doprowadził do zderzenia z autobusem jadącym do Nowego Sącza. Kierowca osobówki oraz pasażer ponieśli śmierć na miejscu, a troje dzieci zostało rannych, w tym jedno ciężko, które zostało przetransportowane śmigłowcem ratunkowym do szpitala.

Jak przekazali strażacy, ofiary to ojcowie dwóch rodzin. Dwoje rannych dzieci to rodzeństwo.





W autobusie jechało około dwudziestu pasażerów. Czworo z nich doznało lekkich urazów - informuje gazeta.

Reklama

Trasa łącząca Nowy Sącz z Krakowem i Tarnowem jest zablokowana. Utrudnienia mają potrwać kilka godzin. Policja organizuje objazd drogą wojewódzką 975 przez Gródek nad Dunajec i Zakliczyn.