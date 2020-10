Zwłoki syna i żony odnalazł w rodzinnym domu mąż. Do tragedii doszło w miejscowości Siedliska w woje. małopolskim we wtorek (13 października). Śledczy nie udzielają informacji, w jaki sposób doszło do tragedii.

Zdjęcie W domu przebywał także drugi syn 50-latka, który według relacji funkcjonariuszy nie był świadomy tego co się działo /Polsat News

Policja potwierdziła, że 50-letni mężczyzna po powrocie do domu z pracy odkrył zwłoki swojej 40-letniej żony i 15-letniego syna.



- Wczoraj około godz. 18 dostaliśmy informację, że mężczyzna odnalazł dwa ciała, swojej żony oraz syna - powiedział asp. sztab. Paweł Klimek z tarnowskiej policji. W domu przebywał także drugi syn 50-latka, który według relacji funkcjonariuszy nie był świadomy tego, co się działo. 19-latek miał nie wiedzieć, że w rodzinnym domu doszło do tragedii, nie słyszał żadnych dźwięków czy hałasów.

Na ciele 40-latki policja nie stwierdziła żadnych obrażeń. Na zwłokach młodszego syna zaobserwowano rany cięte, nie wiadomo jednak, jakie było ich pochodzenie.



Na miejscu znalezienia zwłok pracował prokurator z Prokuratury Rejonowej z Tarnowa oraz służby śledcze z tarnowskiej komendy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa, a także Laboratorium Kryminalistyczne z Krakowa. Śledczy pracowali na miejscu do wczesnych godzin rannych.

