Do wypadku doszło we wtorek we wsi Jurków w województwie małopolskim. Na 27-letnią kobietę spadły ciężkie bele sprasowanego siana - podaje "Gazeta Krakowska".

Na miejscu zdarzenia ratownicy stwierdzili poważny uraz kręgosłupa. By bezpiecznie i prędko przetransportować poszkodowaną do szpitala, zdecydowano się na wezwanie helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna lądowała w zabezpieczonym przez strażaków miejscu.

Jak zauważa "Gazeta Krakowska", przewiezienie rannej karetką mogłoby narazić ją na niebezpieczne wstrząsy, które pogorszyłyby jej stan.

Reklama

Kobieta trafiła do szpitala w Nowym Targu.