​Małopolskie: 46-latek zginął przygnieciony przez ciągnik rolniczy

Mężczyzna zginął na miejscu po tym, jak przygniótł go ciągnik rolniczy. Do wypadku doszło na drodze dojazdowej do jednej z posesji w miejscowości Sędziszowa w gminie Bobowa - poinformował w czwartek (5 listopada) rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Z ustaleń policjantów wynika, że na mokrej i pokrytej liśćmi drodze dojazdowej do posesji ciągnik zsunął się na pobliską skarpę i przewrócił na bok przygniatając mężczyznę.

Służby ratunkowe wezwał świadek zdarzenia, który próbował ratować poszkodowanego. Mężczyzna zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia.