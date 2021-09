18 lipca grupa znajomych na swoje nocne spotkanie wybrała wiatę przy stadionie w Wawrzeńczycach (woj. małopolskie). Tam jeden z nich postanowił zamordować małego kota, który wtedy tam się przybłąkał.

30-latek najpierw uderzył zwierzę, a później je kopnął. Chwilę później podniósł go i cisnął w metalowe barierki. Ciężko ranny kot, zwijający się w konwulsjach, został kopnięty przez mężczyznę jeszcze raz.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zabił kota. Drastyczne nagranie

Zabił kota. Wszystko nagrał monitoring

W międzyczasie czworonoga szukał zaniepokojony właściciel. Dziewięć dni po zabójstwie zwierzęcia zgłosił się on na komisariat w Słomnikach i poinformował, że ktoś zabił jego kota.



Reklama

Miejsce, gdzie uśmiercono zwierzę, jest objęte monitoringiem. To sprawiło, że policjanci ustalili, kto jest sprawcą i zatrzymali go w mieszkaniu. Podejrzany mieszkaniec gminy Igołomia-Wawrzeńczyce usłyszał zarzut znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenia do jego śmierci. 30-latek potwierdził swój udział w zdarzeniu. "Wyjaśnił" jednak, że był pijany i nie pamięta jego przebiegu.



W poniedziałek policja przesłała do prokuratury projekt aktu oskarżenia wobec mężczyzny. Sprawa wkrótce trafi do sądu, który - jeśli uzna 30-latka za winnego - może pozbawić go wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.