Brakuje pieniędzy na remont policyjnych radiowozów. Obecnie w regionie do dyspozycji funkcjonariuszy jest 1551 pojazdów. Szkopuł w tym, że 326 z nich nie nadaje się do użytku. To 20 proc. całej floty. W rozmowie z Interią mundurowi przyznają, że utrudnia im to pracę.

- Do niedawna radiowóz trafiał do warsztatu i na jego powrót czekaliśmy w jednostce maksymalnie trzy tygodnie. Teraz ten czas oczekiwania wynosi nawet kilka miesięcy. W praktyce oznacza to, że czasem musimy czekać, aż koledzy wrócą ze zdarzenia i przekażą radiowóz innym - mówi jeden z policjantów, prosząc o anonimowość. Podobne opowieści słyszymy jeszcze od kilku innych funkcjonariuszy.

- Istotnie z powodu czasowych utrudnień w zaopatrzeniu w części zamienne i materiały nie są na bieżąco wykonywane obsługi techniczne i naprawy pojazdów służbowych z garnizonu małopolskiego. Taki stan rzeczy wynika z ograniczonych obecnie środków finansowych na te cele - przyznaje mł.insp. Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Z informacji Interii wynika, że Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie jest zadłużona na 3 mln zł.

- Ledwo wiążemy koniec z końcem. Jeśli dochodzi do włamania do domu, to właściciel musi czekać nawet kilka godzin na przyjazd technika. Powód jest prozaiczny: nie ma czym dojechać, bo część samochodów jest w warszatacie - opowiada jeden z policjantów.

Spalona żarówka, brak przeglądu technicznego

Przyczyny uziemienia pojazdów są różne. Spalona żarówka, niesprawne sprzęgło, drobna usterka, pęknięta szyba, zużyte tarcze czy brak ważnego przeglądu technicznego. Ile zdaniem rzecznika Glenia trzeba czekać na wyremontowanie samochodu?

- Czynności naprawcze przy pojeździe wykonywane są natychmiast, gdy części zamienne i materiały są dostarczone oraz znajdują się na stanowisku naprawczym. Ze względu na zakres prac naprawczych taki czas wynosi od kilkunastu minut w przypadku wymiany żarówki do dwóch dni w przypadku wykonania np. wymiany sprzęgła i przeglądu okresowego. Obecna sytuacja finansowa spowodowała jednak wydłużenie czasu do kilku dni na potwierdzenie środków i akceptację zamówienia na części zamienne i materiały niezbędne do obsługi bądź naprawy pojazdu służbowego - wyjaśnia.

- Pojazdy służbowe policji woj. małopolskiego, których gwarancja już upłynęła, obsługiwane i naprawiane są w czterech resortowych warsztatach samochodowych. Są one lokalizowane w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Pojazdy będące na gwarancji obsługiwane są w ASO producenta pojazdu na terenie całego woj. małopolskiego. Natomiast pojazdy, które uległy uszkodzeniom, naprawiane są w podmiocie zewnętrznym - warsztacie blacharsko-lakierniczym zlokalizowanym w Krakowie - dodaje.

