W skrócie Małopolska Policja wyjaśniła, że funkcjonariusze delegowani do Warszawy pochodzili z Oddziału Prewencji, a nie z krakowskiej Komendy Miejskiej Policji.

Służby podkreśliły, że żaden policjant z KMP w Krakowie nie został wysłany do stolicy, a w mieście służbę pełniło 128 funkcjonariuszy prewencji.

W ataku na Rynku Głównym w Krakowie z 7 listopada zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy, którzy zatrzymali sprawcę.

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Za pośrednictwem platformy X Małopolska Policja wydała oświadczenie w sprawie "pojawiających się stale w przestrzeni medialnej mylnych interpretacji".

Chodzi o kwestię delegowania funkcjonariuszy z Krakowa do Warszawy i ich rzekomej niedostatecznej liczby, gdy doszło do zamachu na Rynku Głównym 7 listopada.

W Krakowie było za mało funkcjonariuszy? Policja reaguje

Przekazano, że do stolicy wysłano 141 policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Funkcjonariusze ci nie podlegają krakowskiej Komendzie Miejskiej Policji. "Stan etatowy OPP wynosi ponad 500 funkcjonariuszy" - zaznaczono w oświadczeniu.

Policja dodała, że w Krakowie służbę pełniło 128 policjantów prewencji. To właśnie te siły podległe są Komendzie Miejskiej Policji w mieście. "Ani jeden policjant KMP nie został delegowany do Warszawy" - podkreślono ze stanowczością.

W oświadczeniu dodano również, że służba prewencji i oddział prewencji są zupełnie innymi, oddzielnymi pionami, które mają kompletnie odmienne zadania. Zaznaczono, że funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji mogą wspomagać lokalne siły na terenie całego kraju.

"Do liczby policjantów pełniących służbę na terenie Krakowa w tym dniu, należy doliczyć również policjantów operacyjnych z KMP i KWP w Krakowie" - przekazała Małopolska Policja. "Prosimy o niewprowadzanie w błąd co do stanu bezpieczeństwa w Krakowie" - zaapelowano w oświadczeniu.

Zarzuty wobec skuteczności policji w Krakowie

Po zamachu na Rynku Głównym w Krakowie pojawiły się zarzuty wobec tamtejszej policji. M.in. na antenie Telewizji Republika sugerowano, że funkcjonariusze działali zbyt wolno, a na miejscu była niedostateczna liczba służb.

Po tragicznym wydarzeniu policja poinformowała, że do interwencji doszło po nieco ponad 20 sekundach, a po ok. trzech minutach policjanci wymieniali strzały z zamachowcem. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy, którzy unieszkodliwili sprawcę.



