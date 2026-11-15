Małopolska Policja wydała oświadczenie. "Prosimy o niewprowadzanie w błąd"

Michał Szpojankowski

Michał Szpojankowski

"Zestawianie dwóch liczb wyrwanych z kontekstu dezinformuje opinię publiczną" - przekazała Małopolska Policja w oświadczeniu. Odniosła się w ten sposób do kwestii bezpieczeństwa w Krakowie podczas zamachu i tego, że funkcjonariusze krakowskiej KMP mieliby być delegowani do Warszawy.

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Policjant w kamizelce taktycznej zabezpiecza teren policyjną taśmą po zamachu w Krakowie
Małopolska Policja odniosła się do zarzutów o niedostateczną liczbę policjantów podczas zamachuFoto/REPORTEREast News

W skrócie

  • Małopolska Policja wyjaśniła, że funkcjonariusze delegowani do Warszawy pochodzili z Oddziału Prewencji, a nie z krakowskiej Komendy Miejskiej Policji.
  • Służby podkreśliły, że żaden policjant z KMP w Krakowie nie został wysłany do stolicy, a w mieście służbę pełniło 128 funkcjonariuszy prewencji.
  • W ataku na Rynku Głównym w Krakowie z 7 listopada zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy, którzy zatrzymali sprawcę.
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Za pośrednictwem platformy X Małopolska Policja wydała oświadczenie w sprawie "pojawiających się stale w przestrzeni medialnej mylnych interpretacji".

Chodzi o kwestię delegowania funkcjonariuszy z Krakowa do Warszawy i ich rzekomej niedostatecznej liczby, gdy doszło do zamachu na Rynku Głównym 7 listopada.

W Krakowie było za mało funkcjonariuszy? Policja reaguje

Przekazano, że do stolicy wysłano 141 policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Funkcjonariusze ci nie podlegają krakowskiej Komendzie Miejskiej Policji. "Stan etatowy OPP wynosi ponad 500 funkcjonariuszy" - zaznaczono w oświadczeniu.

Policja dodała, że w Krakowie służbę pełniło 128 policjantów prewencji. To właśnie te siły podległe są Komendzie Miejskiej Policji w mieście. "Ani jeden policjant KMP nie został delegowany do Warszawy" - podkreślono ze stanowczością.

W oświadczeniu dodano również, że służba prewencji i oddział prewencji są zupełnie innymi, oddzielnymi pionami, które mają kompletnie odmienne zadania. Zaznaczono, że funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji mogą wspomagać lokalne siły na terenie całego kraju.

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"Do liczby policjantów pełniących służbę na terenie Krakowa w tym dniu, należy doliczyć również policjantów operacyjnych z KMP i KWP w Krakowie" - przekazała Małopolska Policja. "Prosimy o niewprowadzanie w błąd co do stanu bezpieczeństwa w Krakowie" - zaapelowano w oświadczeniu.

Zarzuty wobec skuteczności policji w Krakowie

Po zamachu na Rynku Głównym w Krakowie pojawiły się zarzuty wobec tamtejszej policji. M.in. na antenie Telewizji Republika sugerowano, że funkcjonariusze działali zbyt wolno, a na miejscu była niedostateczna liczba służb.

Po tragicznym wydarzeniu policja poinformowała, że do interwencji doszło po nieco ponad 20 sekundach, a po ok. trzech minutach policjanci wymieniali strzały z zamachowcem. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy, którzy unieszkodliwili sprawcę.

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