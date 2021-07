We wtorek w Głogoczowie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wojewody. - Jeśli będą tylko takie możliwości techniczne, będziemy chcieli zbudować w Krzyszkowicach most tymczasowy - mówił Kmita.

- W środę przedstawiciele wojska dokonają rekonesansu na miejscu. Premier Matusz Morawiecki już zdecydował, że jeśli taki obiekt będzie można zbudować, zadysponuje użycie sprzętu, który ma Agencja Rezerw Strategicznych - dodał wojewoda.

14 alertów RCB dla Małopolski

W gminie przeprowadzono z udziałem inspektorów budowlanych inspekcje budynków uszkodzonych po nawałnicach. Komisja gminna i komisja powiatowa wciąż szacują straty - podsumowanie lada dzień ma trafić do wojewody. Podczas sztabu samorządowcy wnioskowali, by wojewoda wystąpił do premiera o wydanie rozporządzenia, które umożliwi zastosowanie w gminie Myślenice uproszczonej procedury remontów i odbudowy zniszczonych budynków.

Reklama

W tym roku dla Małopolski zostało wydanych już 14 alertów RCB, w całym zeszłym roku było ich 16. Od 19 czerwca - od tragicznego w skutkach pożaru w Nowej Białej na Spiszu do 20 lipca strażacy interweniowali w regionie w związku ze zjawiskami atmosferycznymi 7 tys. 830 razy (w 2020 całym 8 tys. 700). Do tej pory na pomoc poszkodowanym przekazano 4,4 mln zł (w 2020 roku była to kwota 2,4 mln zł, w 2019 - 3,5 mln zł.). Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Małopolsce z rezerwy MSWiA w latach 2019-21, głównie na odbudowę dróg i likwidację osuwisk przeznaczono 134 mln zł