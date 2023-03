Małopolskie drogi zostały sparaliżowane przez atak zimy. Jak podaje "Gazeta Krakowska", korek na autostradzie A4 sięga od wysokości Zakopianki aż po Balice i dalej w kierunku Katowic.

Kierowcy na grupach drogowych w serwisach społecznościowych informują, że w ciągu 10 minut przejechali zaledwie 500 metrów, a ciężarówki oraz niektóre samochody osobowe ślizgają się na oblodzonych jezdniach, co powoduje liczne kolizje na A4.

Autor zdjęć, pan Piotr, nazwał sytuację na drogach "jedną wielką katastrofą".

Małopolskie: Atak zimy sparaliżował A4. Zakopianka również zakorkowana

Trudna sytuacja panuje także na samej Zakopiance w kierunku Krakowa. Poza śniegiem ruch utrudnia dodatkowo zwężenie w miejscowości Gaj oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Reklama

Jak donosi profil "Wypadki drogowe Zakopianka - okolice - ku przestrodze", na nieodśnieżonej zakopiance utknęła karetka pogotowia.

Blokujący drogę pojazd służb musiał być wypychany przez innych kierowców.

Pogoda na wtorek. Opady śniegu i mróz

Atak zimy jest efektem napływów arktycznego powietrza, jakie napłynęło do Polski w ostatnich dniach. Mróz najprawdopodobniej pozostanie w naszym kraju do środy. Jeszcze we wtorek w nocy termometry pokażą od -5 st. C do nawet -15 stopni w rejonach Tatr i Karpat.

Niewykluczone są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, może także spaść śnieg. Zwłaszcza w górach pokrywa śnieżna we wtorek może przybrać o 5-10 centymetrów białego puchu.