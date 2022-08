"Ciało 73-latka zostało zabezpieczone w zakładzie patomorfologii tarnowskiego szpitala, a pojazd odholowany na parking, by przeprowadzić szczegółowe jego oględziny" - poinformowała w piątek policja.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. - Dokładne przyczyny i okoliczności ustalamy. To była wąska, kręta, gminna droga o dużym nachyleniu. Może mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem - powiedział oficer prasowy tarnowskiej policji Paweł Klimek.

Ustalenia służb

Według wstępnych ustaleń, 73-letni mieszkaniec Jodłówki Tuchowskiej jadąc traktorem domowej produkcji zjechał z drogi i stoczył się ze skarpy. Pojazd wywrócił się do góry kołami i przygniótł mężczyznę.

Na miejscu mężczyźnie próbowali pomagać sąsiedzi. Byli też ratownicy medyczni, OSP i PSP oraz lekarz, który stwierdził zgon.

