W skrócie Jesienny spęd koni huculskich w Beskidzie Niskim przyciąga uwagę licznym stadem przemierzającym górskie pastwiska z udziałem jeźdźców.

Wydarzenie obejmuje przemarsz ponad stu klaczy huculskich i źrebiąt z pastwisk do stadniny w Regietowie oraz tradycyjny bieg św. Huberta.

Akcja powrotu zwierząt oraz podobne jesienne redyki zwracają uwagę na pasterskie dziedzictwo regionu i kontynuację lokalnych tradycji.

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"Raz do roku jesienią Regietów ma swoje małe Yellowstone" - tak organizatorzy zapowiadają powrót koni do stadniny. Jak dodają, to okazja do zobaczenia zwierząt w ruchu oraz poznania tradycji hodowlanych, które od pokoleń są związane z karpackim krajobrazem.

Spęd koni odbywa się w sobotę. Przed południem uczestnicy wydarzenia wyruszyli do Regietowa Wyżnego, gdzie rozpoczął się przepęd stada na trasie prowadzącej do stadniny.

Pędzące tabuny koni można obserwować wzdłuż tej drogi. Po południu na pastwiskach nad stadniną odbędzie się bieg św. Huberta, czyli tradycyjna gonitwa za lisem, organizowana w środowisku jeździeckim na zakończenie sezonu.

"Koński redyk" w Beskidzie Niskim. Ponad setkę koni ruszyło z pastwisk do stadniny

Konie huculskie to jedna z najstarszych rodzimych ras koni w Polsce, wywodząca się z terenów Karpat Wschodnich, przede wszystkim Huculszczyzny. Są niewielkie, krępe i wytrzymałe, a ich budowa oraz odporność sprawiają, że dobrze radzą sobie w trudnym, górskim terenie.

Dawniej wykorzystywano je przede wszystkim do transportu i prac gospodarskich w górach. Współcześnie znajdują zastosowanie m.in. w turystyce konnej, rekreacji i hipoterapii. Rasa jest objęta programami ochrony zasobów genetycznych.

Stadnina Koni Huculskich "Gładyszów" w Regietowie, położona około 40 km od Krynicy-Zdroju, jest największym ośrodkiem hodowli koni huculskich nie tylko w Europie, lecz także na świecie.

Hodowla ma tu nie tylko wymiar gospodarczy, ale również kulturowy - nawiązuje do wielowiekowych związków człowieka z końmi w Karpatach. Jesienny powrót stada z pastwisk do stadniny jest elementem sezonowego rytmu hodowli i podtrzymywaniem tradycji regionu.

Koński redyk wpisuje się w tradycję jesiennych powrotów stad z górskich pastwisk. W październiku przez region przeszedł także wielki redyk ponad tysiąca owiec, które wyruszyły z Czarnego w Beskidzie Niskim w kierunku Nowego Targu.

Przemarsz przyciągał uwagę mieszkańców i turystów w kolejnych miejscowościach na trasie.

Oba wydarzenia przypominają o pasterskim dziedzictwie regionu i o tym, że tradycyjne sposoby gospodarowania wciąż pozostają częścią lokalnej kultury.



