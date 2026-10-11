W skrócie Łukasz Gibała wskazał, że jego rywalizacja dotyczyła zarówno Moniki Piątkowskiej, jak i Jacka Majchrowskiego, Aleksandra Miszalskiego oraz wielu polityków rządowych.

Według sondaży Gibała zdobył znaczącą przewagę nad kontrkandydatką w II turze wyborów prezydenckich w Krakowie.

Gibała podkreślił, że oczekuje na oficjalne wyniki i zapowiedział ogłoszenie nazwisk czterech zastępców po swoim zaprzysiężeniu.

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Łukasz Gibała, według wyników late poll, wygrał II turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Tym samym pokonał swoją kontrkandydatkę Monikę Piątkowską.

Niedługo po ogłoszeniu sondażowych wyników Gibała gościł w programie dziennikarzy Interii Łukasza Szpyrki i Dawida Serafina.

Kraków wybrał. Łukasz Gibała w programie Interii

Łukasz Gibała podkreślił, że należy poczekać na oficjalne wyniki wyborów z PKW, ponieważ były już "różne rzeczy w historii polskiej polityki". - Przewaga jest bardzo duża, że jest małe prawdopodobieństwo, że sondażownie się aż tak bardzo pomyliły - mówił.

- Jeśli ten wynik się potwierdzi, to będę miał mocniejszy mandat (...). To będzie ważne w rozmowach z radnymi, bo będę musiał próbować budować większość w Radzie Miasta. To będzie ważne w rozmowach z przedstawicielami rządu, z parlamentarzystami - dodał.

Gibała poprosił też o danie mu 1,5 tygodnia, "na różnego rodzaju rozmowy". - Sądzę, że jest duże prawdopodobieństwo, że to skończy się tym, iż jednak będzie ta większość będzie szersza - dodał.

Wybory w Krakowie. Wyniki late poll: Łukasz Gibała wygrał

Łukasz Gibała, pytany o to, czy jest innym politykiem, niż dwa lata temu podczas poprzedniej kampanii, stwierdził, że "była ona wyjątkowa". W tym kontekście wspomniał o włamaniu do domu jego ojca.

- To wszystko odcisnęło na mnie piętno, powiedziałbym, że też mnie wzmocniło. Jestem zdeterminowanym i twardszym człowiekiem. Natomiast skupiałbym się na tym, żeby naprawiać Kraków - zaznaczył.

Jak dodał, najpierw musi dojść do jego zaprzysiężenia, co pewnie będzie miało miejsce za jakieś 1,5 tygodnia, a "wkrótce po tym, może dzień czy dwa po, poznamy nazwiska jego czterech zastępców".

Gibała, pytany o to, co chciałby przekazać Jackowi Majchrowskiemu i Aleksandrowi Miszalskiemu, swoim poprzednikom, stwierdził: - Obydwaj mocno się zaangażowali w kampanię, poparli moją kontrkandydatkę. Nie walczyłem tylko z panią senator, ale i z nimi dwoma i całą plejadą polityków rządowych.

Łukasz Gibała może liczyć na 62,1 proc. poparcia w II turze wyborów prezydenckich w Krakowie według late poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz 62,3 proc. wg. IPSOS.



