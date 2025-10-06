Na krakowskim lotnisku w Balicach pojawili się oszuści, którzy oferują pasażerom odpłatne, szybsze przejście przez kontrolę bezpieczeństwa, czyli tzw. fast track. Jednakże, jak przekazali zarządzający małopolskim portem lotniczym, takiej usługi nie można wykupić.

"W związku z powtarzającymi się przypadkami prób oszustwa polegających na oferowaniu odpłatnej usługi fast track (...), informujemy, że Kraków Airport nie prowadzi sprzedaży usługi fast track" - zaznaczono w komunikacie.

Kraków. Lotnisko ostrzega przed oszustami

Lotnisko przekazała ponadto, że z usługi Fast Track skorzystać mogą wyłącznie:

pasażerowie klasy First i Business,

posiadacze kart: Star Alliance HON Circle & Gold Senator / One World Emerald & Sapphire / Sky Team Elite Plus (dotyczy rejsów przewoźników zrzeszonych w powyższych aliansach),

uczestniczy Kraków Airport Loyalty Prestige,

pasażerowie linii Finnair, posiadającym karty Finnair Plus Platinum Lumo, Platinum, Gold, Silver,

pasażerowie linii Ryanair, którzy wykupili lot w taryfie Flexi Plus,

pasażerowie linii EasyJet, którzy posiadają kartę easyJet plus dodaną do karty pokładowej,

pasażerowie linii Luxair, którzy posiadają usługę "Fast Lane Access" lub kartę HON Circle, Gold lub Senator programu Miles&More,

pasażerowie linii FlyDubai, posiadającym karty Skywards Gold/ Platinum,

posiadacze IO - zaproszenie wydane przez linię lotniczą.

Lotnisko zaapelowało, aby każdą próbę sprzedaży usługi zgłaszać ochronie lotniska.

Fast Track na lotnisku. Co to takiego?

Fast Track na lotnisku to usługa premium, która pozwala podróżnym ominąć standardowe, często długie, kolejki do kontroli bezpieczeństwa, oferując szybszą, bardziej komfortową i płynną odprawę.

Z tego rozwiązania można skorzystać na wielu międzynarodowych i polskich lotniskach. W praktyce oznacza to oddzielne stanowisko z wykwalifikowanym personelem, mniejszą liczbą osób w kolejce i priorytetowe przejście przez kontrolę bezpieczeństwa, a czasem także paszportową.

W godzinach szczytu, gdy standardowe procedury mogą trwać nawet kilkadziesiąt minut, Fast Track redukuje ten czas do minimum.

