W skrócie Kuria bielsko-żywiecka opublikowała szczegóły zarzutów wobec odwołanego proboszcza z Grojca, wskazując na nieprawidłowości w przyjmowaniu intencji mszalnych i zniszczenie dokumentacji.

Były proboszcz ks. Józef Zborek został usunięty z urzędu za przyjmowanie nadmiernej liczby intencji oraz za spalenie ksiąg intencji mszalnych, a decyzję biskupa potwierdziły władze watykańskie.

Ksiądz Zborek pozostaje duchownym, otrzymał propozycje dalszej posługi i zapewnił, że z szacunkiem odnosi się do decyzji biskupa.

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Kuria bielsko-żywiecka uznała, że wyjaśnienia byłego proboszcza z Grojca ks. Józefa Zborka dotyczące odwołania go z urzędu są niepełne. W środę zabrała głos i wskazała przyczyny. Wymieniła m.in., że w parafii przyjmowano dużo więcej intencji mszalnych, niż zezwala na to prawo kanoniczne.

Sprawa odwołania proboszcza, która toczy się od dwóch lat, wzbudza duże emocje wśród parafian w Grojcu. Ich eskalacja nastąpiła 4 października, gdy do tamtejszego kościoła przyjechał biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.

Setki osób domagających się pozostawienia proboszcza uniemożliwiły wyjście ze świątyni m.in. ordynariuszowi. Dopiero po północy w asyście policji biskup opuścił parafię.

Ks. Zborek we wtorkowy wieczór wydał oświadczenie, w którym opisał powody odwołania. Poinformował, że bp Pindel dwa lata temu wszczął przeciw niemu administracyjny proces karny. Został oskarżony o przestępstwa opisane w Kodeksie prawa kanonicznego: przeciwko sakramentom - bezprawne czerpanie korzyści z ofiar mszalnych, a także o zniszczenie dokumentu kościelnego, jakim jest księga intencji mszalnych.

Za pierwsze przewinienie został usunięty z urzędu w Grojcu, a za drugie otrzymał karę finansową. Odwołał się do instytucji watykańskich. Decyzję biskupa podtrzymała watykańska Dykasteria ds. Duchowieństwa.

Grojec. Kuria odpowiada na wyjaśnienia ks. Józefa Zborka

Duchowny wskazywał, że w pierwszym przypadku "chodziło o rzekome korzyści z tak zwanych stypendiów mszalnych (intencji - red.) podczas mszy binowanych i ewentualnie trynowanych" (ksiądz może odprawić jedną mszę dziennie; binowanie jest traktowane jako wyjątek od tej zasady i wymaga spełnienia warunków - red.). Przywołał uzasadnienie decyzji dykasterii, która uznała, że ofiary trafiały na rzecz prac na terenie parafii. Podkreślił, że stypendia z mszy binowanych i trynowanych przekazywał do kurii.

Służby prasowe kurii w wydanym w środę komunikacie wskazały, że za przyjmowanie intencji i ustalanie porządku mszy św. odpowiada proboszcz.

"W parafii w Grojcu intencje mszalne przyjmowano w liczbie znacznie przekraczającej to, na co pozwala prawo. Przekraczanie dozwolonej liczby mszy św. nie było praktyką sporadyczną - lecz stałą" - podała kuria.

Msze binowane były codziennością, a w niedzielę kapłan odprawiał ich nawet sześć.

Kuria podkreśliła, że "Kościół strzeże świętości Eucharystii". "Prawo kościelne nakazuje unikać w tej dziedzinie nawet pozorów handlu. Gdy wierni proszą o odprawienie mszy św. w liczbie większej, niż można przyjąć, ksiądz powinien przekazać te intencje innym kapłanom, którym ich brakuje" - wyjaśniono.

Ofiary złożone za dodatkowe msze nie należą do proboszcza i biskupa. W diecezji bielsko-żywieckiej służą one misjonarzom, chorym kapłanom, księżom emerytom i seminarium duchownemu. Wspierają też bielski Dom Matki i Dziecka.

Kuria bielsko-żywiecka: Ks. Józef Zborek spalił księgi intencji mszalnych

Służby prasowe diecezji odniosły się też do drugiego zarzutu: zniszczenia dokumentu kościelnego.

"15 grudnia 2023 r. podczas wizytacji przeprowadzonej w związku z podejrzeniem nieprawidłowości dotyczących odprawiania mszy św. ks. Józef Zborek, poproszony o okazanie księgi intencji mszalnych, oświadczył, że ją spalił. Zniszczył księgę bieżącego roku, choć (…) była w użyciu i zawierała także intencje, które nie zostały jeszcze odprawione. Poproszony o przedstawienie ksiąg intencji mszalnych z lat poprzednich - oświadczył, że je również spalił" - podała kuria.

Księga intencji mszalnych jest dokumentem kościelnym, którego zniszczenie Kodeks prawa kanonicznego uznaje za przestępstwo.

"Dykasteria uznała tłumaczenia ks. Józefa Zborka za niemożliwe do przyjęcia u kapłana z 38-letnim stażem, w tym 27 latami pracy jako proboszcz" - podkreślono.

Kuria w komunikacie wskazała, że postępowanie w tej sprawie zostało definitywnie zamknięte decyzją Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Odwołany proboszcz z Grojca. Kuria o dalszej posłudze duchownego

W komunikacie zwrócono uwagę, że decyzja nie przekreśla "w żadnej mierze dobra, które ks. Józef Zborek wniósł w życie wielu ludzi". Podkreślono, że duchowny pozostaje kapłanem i otrzymał propozycje dalszej posługi.

Ksiądz we wtorek podkreślił w swoim oświadczeniu, że "pozostaje synem Kościoła i z szacunkiem odnosi się do władzy biskupa".

"Parafię św. Wawrzyńca w bólu i poczuciu niesprawiedliwości, lecz w duchu posłuszeństwa opuściłem. Jeśli jakimikolwiek swoimi zaniedbaniami dałem powód do zgorszenia lub przykrości, to szczerze przepraszam" - napisał.



