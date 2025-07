- Jechaliśmy przez tę miejscowość (przełęcz na Ostrą- red.), przed nami poruszał się radiowóz. W pewnym momencie powiedziałem do swojej dziewczyny, że ktoś leży na drodze prowadzącej do lasu. Policjanci także to zauważyli, włączyli sygnały, zatrzymali się i stwierdzili, że mężczyzna nie żyje. Zablokowali drogę, a następnie kazali nam odjechać z miejsca zdarzenia - powiedział bezpośredni świadek odnalezienia zwłok poszukiwanego.