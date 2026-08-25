W skrócie Łukasz Gibała uzyskał najwyższe poparcie w sondażu przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa, zdobywając 25,2 procent głosów respondentów.

Monika Piątkowska zajmuje drugie miejsce z wynikiem 15,3 procent, natomiast 25,2 procent ankietowanych pozostaje niezdecydowanych.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 września w związku z wynikiem majowego referendum dotyczącego odwołania Aleksandra Miszalskiego.

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W najnowszym sondażu Opinia24 na zlecenie Polityki Insight Łukasz Gibała wychodzi na prowadzenie przed zaplanowanymi na 27 września przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. Niezależny kandydat może liczyć na 25,2 proc. poparcia.

Drugie miejsce zajmuje Monika Piątkowska (KO) z wynikiem 15,3 proc. Różnica między dwojgiem kandydatów wynosi więc 9,9 pkt proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Daria Gosek-Popiołek (Lewica), którą wskazało 8,7 proc. respondentów.

Wybory w Krakowie. Sondaż: Gibała liderem, wielu niezdecydowanych

Według najnowszego sondażu w wyborach na prezydenta Krakowa kolejne miejsca zajmują: Michał Drewnicki (PiS) z poparciem 7,6 proc, Aleksandra Owca (Razem) - 4,3 proc., Bartosz Bocheńczak (Konfederacja) - 3,2 proc.

Jeszcze dalej w stawce o fotel włodarza Grodu Kraka znajdują się: Marian Banaś - 3,2 proc. oraz Jan Hoffmann - 3,2 proc. Michała Klimka wskazał 1 proc. ankietowanych. Innego kandydata wybrałoby 2,1 proc. respondentów.

Jednocześnie 25,2 proc. badanych nie zdecydowało jeszcze, na kogo odda głos. Odsetek niezdecydowanych jest więc dokładnie taki sam, jak poparcie dla liderującego Gibały.

Według danych przedstawionych przez Politykę Insight Łukasz Gibała szczególnie dobrze wypada wśród osób, które w majowym referendum głosowały za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W tej grupie popiera go 43 proc. badanych.

Na Gibałę wskazuje także 49 proc. wyborców Konfederacji oraz 33 proc. sympatyków PiS.

Sondaż przed wyborami w Krakowie. Jak wypadają kandydaci partii?

Monika Piątkowska może liczyć na 45 proc. poparcia wśród wyborców KO. Jej wynik różni się także w zależności od płci respondentów - wskazuje ją 20 proc. mężczyzn i 10 proc. kobiet.

Największe poparcie uzyskuje wśród osób po 60. roku życia - 25 proc. W grupie wyborców przed 40. rokiem życia jej wynik wynosi około 3 proc.

Daria Gosek-Popiołek uzyskała w całym badaniu 8,7 proc., a wśród wyborców Lewicy popiera ją 74 proc. Aleksandra Owca z Razem może liczyć na 4,3 proc. ogółu wskazań.

Kandydat PiS Michał Drewnicki zdobył 7,6 proc. poparcia. Wśród wyborców własnego ugrupowania wskazuje go 37 proc. badanych.

Bartosz Bocheńczak z Konfederacji uzyskał natomiast 3,2 proc. Wśród najmłodszych wyborców jego poparcie wynosi 1 proc.

Wybory w Krakowie. Co czwarty wyborca wciąż niezdecydowany

Jak wspominaliśmy wcześniej, bardzo dużą grupę stanowią osoby, które nie wiedzą jeszcze, na kogo zagłosują. Niezdecydowanych jest 25,2 proc.

Według Polityki Insight niezdecydowanie jest szczególnie widoczne wśród kobiet, osób poniżej 40. roku życia oraz mieszkańców z wykształceniem średnim i wyższym.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Są one konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.



