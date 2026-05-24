W krakowskim referendum mieszkańcy zdecydowali, że Aleksander Miszalski zostanie odwołany z funkcji prezydenta miasta - wynika z sondażowego badania OGB i Stan360 dla Polsat News.

Taki werdykt oznacza, że pod Wawelem przez kilka tygodni będzie rządził komisarz wskazany przez rząd, a następnie odbędą się wybory. Prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września poznamy nazwisko następcy Miszalskiego.

Kto może nim zostać? W 2024 roku Miszalski niewielką różnicą pokonał w drugiej turze wyborów samorządowych Łukasza Gibałę. Dziś były kontrkandydat polityka KO wyrasta na lidera wyścigu. Gibała zresztą nie ukrywa, że prezydentura w mieście jest jego największym marzeniem. Sęk w tym, że przegrał już trzykrotnie. Czy za czwartym razem mu się uda?

Na kogo postawi Koalicja Obywatelska?

Wiele będzie zależeć od tego, na kogo postawi KO. Wątpliwe, by raz jeszcze w wyborach wystartował sam Miszalski. Centrala Koalicji Obywatelskiej na pewno postawi na polityka związanego z Krakowem, ale o innej charakterystyce. Długo pod Wawelem spekulowało się, że Miszalskiego mógłby zastąpić doświadczonyBogdan Klich, który przebywa obecnie za oceanem. Monika Piątkowska to kolejne nazwisko, które pojawia się w stawce. Polityczka z Krakowa jest zresztą w trybie kampanijnym, bo nie tak dawno startowała w wyborach uzupełniających do Senatu. Z powodzeniem.

Stawkę uzupełnia Andrzej Domański, który choć jest rozpoznawalnym politykiem, dziś piastuje urząd ministra finansów, więc wątpliwe, by z niego zrezygnował. Mniejsze szanse daje się lokalnym politykom, takim jak Dominik Jaśkowiec czy Łukasz Sęk.

Będą wybory w Krakowie. Na kogo postawi Prawo i Sprawiedliwość?

Ciekawie może być za to w Prawie i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma pod Wawelem dość mocną reprezentację, ale jak dotąd wszystkie próby kończyły się porażką. W kuluarach przewijają się nazwiska dwojga ostatnich kandydatów - Łukasza Kmity (2024) i Małgorzaty Wassermann (2018). Kmita jest obecnie aktywnym parlamentarzystą i szefem regionalnych struktur, więc po prostu ma sporo zadań, natomiast Wassermann sama mówi, że nie jest zainteresowana kolejnym startem.

W grze pozostają nazwiska Barbary Nowak, Marka Pęka czy Michała Drewnickiego. Prawdopodobnie o wyborze konkretnego kandydata zadecyduje nie tylko centrala ugrupowania, ale też zakulisowe gry partyjnych frakcji w mieście.

Kraków po referendum. Co planuje Konfederacja?

Konfederacja znów zamierza wystawić własnego kandydata, ale tym razem nie będzie nim Konrad Berkowicz, ale Bartosz Bocheńczak, który brał aktywny udział w kampanii wyborczej Sławomira Mentzena i z miesiąca na miesiąc zwiększa swą popularność w mieście.

- Teraz naszym kandydatem na prezydenta będzie Bartosz Bocheńczak - potwierdził w rozmowie z portalem LoveKraków w niedzielę wieczorem Piotr Bartosz, jeden z liderów Konfederacji w Krakowie.

Konfederacja Korony Polskiej wystawi za to zawodnika najcięższego kalibru - sam szef partii Grzegorz Braun już wyrażał zainteresowanie startem pod Wawelem.

Ciekawie będzie wyglądać rywalizacja lewicowych formacji. Mocnym nazwiskiem dysponuje Nowa Lewica - Daria Gosek-Popiołek notuje w ostatnich latach znakomite wyniki wyborcze i na pewno partia skorzysta z jej usług i tym razem. W blokach startowych Razem czeka już natomiast radna Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii.

Wciąż nie wiadomo, czy własnego kandydata wystawi PSL. Kilka tygodni temu spekulowano, czy Ireneusz Raś nie zdecyduje się na start. Prawdopodobnie natomiast kandydata nie wystawi rozbita Polska 2050. Co więcej, należy się spodziewać, że w trakcie kampanii pojawią się też nowi kandydaci, związani z ruchami miejskimi, środowiskiem akademickim czy innymi podmiotami.

Dawid Serafin, Łukasz Szpyrka





"Wydarzenia": Niefrasobliwi turyści. Posypały się mandaty na granicy z Rosją Polsat News