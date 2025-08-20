Ksiądz znów wywołuje kontrowersje. Poszło o lekcje religii i Trzaskowskiego

Anna Nicz

Anna Nicz

- W wielu parafiach są dwie godziny religii. W Łąkcie nie ma - mówił w trakcie niedzielnej mszy ks. Janusz Czajka. Proboszcz z Małopolski użył ostrych słów wobec osób o innych poglądach politycznych. Jego wypowiedź wzbudziła oburzenie polityków PSL i wójta gminy. Proboszcz ponownie znalazł się w centrum kontrowersji, kilka lat temu nazwał rywali Andrzeja Dudy "idiotami".

Słowa proboszcza zdziwiły mieszkańców (zdj. ilustracyjne)
Słowa proboszcza zdziwiły mieszkańców (zdj. ilustracyjne)wideonet123RF/PICSEL

Ks. Janusz Czajka, proboszcz w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej (woj. małopolskie), kończy niedługo posługę w tej parafii.

W niedzielę w trakcie ogłoszeń parafialnych zwrócił się do wikarego, który również odchodzi z parafii.

Łąkta Górna. Kontrowersyjne słowa proboszcza

- Miało być inaczej, długie lata posługi tutaj. Zapewniał ciebie biskup, mnie tak samo - mówił ks. Janusz Czajka, cytowany przez lokalny portal Bochnianin.

- Tak jak mówiłem, od samego początku nie miałeś łatwo. Nie wszyscy to wiedzą, moi drodzy. (…) Musiałeś się zmagać z nieprzychylnymi ludźmi, później zmagaliśmy się razem z nieprzychylnymi władzami gminy, dyrekcji szkoły, nauczycieli - powiedział proboszcz.

Zobacz również:

Arcybiskup Marek Jędraszewski (od lewej) i ksiądz Dariusz Raś
Małopolskie

Papież odwołuje proboszcza Bazyliki Mariackiej. Ujawniamy kulisy sporu

Dawid Serafin
Dawid Serafin

    Następnie zwrócił się do wiernych: - Podziękujcie im za to. Kiedyś nas tu nie będzie, to podziękujcie im za to. Bo w wielu parafiach (…) są dwie godziny religii. W Łąkcie nie ma. (…) Podziękujcie księdzu proboszczowi też z Żegociny, który powiedział: jedna godzina, koniec. Głosujemy za Trzaskowskim, za aborcją, za eutanazją, za pedałami! - kontynuował proboszcz.

    - Myśmy się buntowali. Myśmy stawiali tutaj opór. I tak jak ksiądz powiedział na kazaniu, no właśnie, pan Jezus na Golgocie przegrał po ludzku, ale kiedyś z tego też było zwycięstwo w formie zmartwychwstania. Myślę, że Łąkta się nie da - dodał.

    Łąkta Górna. Polityk PSL apeluje do biskupa

    Do słów proboszcza odniósł się Łukasz Krzysztofik, wiceprezes małopolskiego PSL.

    - Apeluję do księdza biskupa - i też na pewno skierujemy taki apel pisemny (…) - żeby podjąć kroki. Bo to nie może być tak, że ksiądz po tych miesięcznych rekolekcjach, po swoich występkach z 2020 roku, znowu w 2025 roku nie zmienił swoich poglądów i dalej uważa, że ambona to jest miejsce do głoszenia polityki, takiej obrzydliwej polityki - powiedział polityk podczas poniedziałkowej konferencji, cytowany przez portal Bochnianin.

    - Bo jeżeli mówić takimi sformułowaniami, to można pomyśleć, że uważa, że każdy, kto głosował na Trzaskowskiego to jest "pedał"? To jest nie do pomyślenia - dodał.

    Zobacz również:

    Poruszające słowa biskupa na mszy w parafii, gdzie proboszcz dopuścił się zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
    Polska

    Proboszcz oskarżony o zabójstwo. Na mszy padły poruszające słowa

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak

      Z kolei w rozmowie z TVP3 Kraków sprawę skomentował wójt gminy Żegocina Wojciech Wrona.

      - Miałem nadzieję, że ksiądz proboszcz żegnając się z wiernymi wyrazi podziękowanie za współpracę, natomiast nie będzie atakował ludzi, którzy według niego są dla niego niewygodni. I to jest dla mnie niezrozumiałe, bo można odejść z honorem, w glorii, w chwale, a tutaj niestety taki skandal się trafił - powiedział.

      Wspomniane przez polityka PSL "występki" odnoszą się do słów księdza z 2020 roku. W kazaniu nazwał wówczas rywali Andrzeja Dudy w debacie prezydenckiej "idiotami".

      Jak podaje TVP3 Kraków, kuria diecezjalna w Tarnowie prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie słów księdza.

      Źródło: Bochnianin, TVP Kraków

      Zobacz również:

      Komunikat biskupa radomskiego Marka Solarczyka (po lewej) ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego (po prawej)
      Polska

      Nowy komunikat ws. ks. Dukielskiego. Zgłoszono "niewłaściwe zachowanie"

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Szłapka w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie oszukują. To domena ich politykiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze