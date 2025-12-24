Krzysztof Pyka zniknął przed Wigilią. Pilne poszukiwania 34-latka
Zaginął 34-letni Krzysztof Pyka. Mężczyzna ostatni raz widziany był dzień przed Wigilią w okolicach jednego ze sklepów w Rabce-Zdroju (woj. małopolskie). Z informacji przekazanych Interii przez bliskich wynika, że zaginiony może wymagać opieki lekarskiej.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu prowadzi poszukiwania zaginionego 34-letniego Krzysztofa Pyki, mieszkańca miejscowości Rdzawka.
Zaginiony był ostatni raz widziany we wtorek - dzień przed Wigilią - w okolicach sklepu Carrefour przy ulicy Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju. Od tamtej pory kontakt z nim się urwał, co zaniepokoiło jego rodzinę.
Z informacji uzyskanych przez Interię za pośrednictwem bliskich Krzysztofa wynika, że zaginiony może wymagać opieki lekarskiej.
Jak przekazują policjanci, Krzysztof Pyka ma bardzo szczupłą sylwetkę i w chwili zaginięcia był ubrany na czarno. Ubraną miał ciemną kurtkę. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że mężczyzna może mieć na twarzy maseczkę higieniczną lub opatrunek. W sieci opublikowano również jego zdjęcie.
Zaginął Krzysztof Pyka. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach 34-latka
Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji w Rabce-Zdroju. - Choć działania rozpoczęły się na Podhalu, nie wykluczamy, że mężczyzna mógł przemieścić się do innego miasta - podkreśla asp. szt. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
Policja zaznacza, że zaginiony mógł wsiąść do pociągu lub autobusu, a jednym z możliwych kierunków jest Kraków, choć brana pod uwagę jest cała Polska.
Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogli widzieć mężczyznę odpowiadającego rysopisowi lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego losu. - Każda informacja w te mroźne dni jest na wagę złota - podkreślają policjanci.
Informacje można przekazać, dzwoniąc pod numer telefonu 47 83 46 750 lub 112. Można to także zrobić, kontaktując się bezpośrednio z najbliższą jednostką policji.