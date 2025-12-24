Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu prowadzi poszukiwania zaginionego 34-letniego Krzysztofa Pyki, mieszkańca miejscowości Rdzawka.

Zaginiony był ostatni raz widziany we wtorek - dzień przed Wigilią - w okolicach sklepu Carrefour przy ulicy Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju. Od tamtej pory kontakt z nim się urwał, co zaniepokoiło jego rodzinę.

Z informacji uzyskanych przez Interię za pośrednictwem bliskich Krzysztofa wynika, że zaginiony może wymagać opieki lekarskiej.

Jak przekazują policjanci, Krzysztof Pyka ma bardzo szczupłą sylwetkę i w chwili zaginięcia był ubrany na czarno. Ubraną miał ciemną kurtkę. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że mężczyzna może mieć na twarzy maseczkę higieniczną lub opatrunek. W sieci opublikowano również jego zdjęcie.

Zaginął Krzysztof Pyka. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach 34-latka

Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji w Rabce-Zdroju. - Choć działania rozpoczęły się na Podhalu, nie wykluczamy, że mężczyzna mógł przemieścić się do innego miasta - podkreśla asp. szt. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Policja zaznacza, że zaginiony mógł wsiąść do pociągu lub autobusu, a jednym z możliwych kierunków jest Kraków, choć brana pod uwagę jest cała Polska.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogli widzieć mężczyznę odpowiadającego rysopisowi lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego losu. - Każda informacja w te mroźne dni jest na wagę złota - podkreślają policjanci.

Informacje można przekazać, dzwoniąc pod numer telefonu 47 83 46 750 lub 112. Można to także zrobić, kontaktując się bezpośrednio z najbliższą jednostką policji.

"Wydarzenia". Próbował zatrzymać pijanego kierowcę. Teraz walczy o zdrowie Polsat News