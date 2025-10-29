W skrócie Policja z Limanowej poszukuje 40-letniego Krzysztofa Lacha, wobec którego wydano list gończy.

Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się oraz przestępstwa na tle seksualnym.

Funkcjonariusze apelują o pomoc i zapewniają anonimowość osobom przekazującym informacje.

Jak wynika z komunikatu limanowskiej policji, za Krzysztofem Lachem wydano list gończy celem tymczasowego aresztowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw z art. 207 i 197 Kodeksu karnego. Chodzi o znęcanie się, a także o zgwałcenie i wymuszenie innej czynności seksualnej.

Krzysztof Lach. Jest list gończy, policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu lub ukrywania się 40-latka.

Wszelkie informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej pod numerem telefonu 47 83 45 400 lub do najbliższej jednostki policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Policja przypomina, że ukrywanie osoby poszukiwanej przed organami ścigania jest przestępstwem, ale zapewnia jednocześnie, że dane osób przekazujących informacje o poszukiwanym pozostaną poufne.

