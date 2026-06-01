W skrócie Kąpielisko na Zakrzówku zostało tymczasowo zamknięte z powodu pojawienia się zawiesiny o nieznanym pochodzeniu.

Analiza wykazała obecność substancji odpowiadającej środkowi do odrdzewiania i odkamieniania z kwasem solnym, lecz nie ustalono, jak dostała się do wody.

Służby wykluczyły zagrożenie chemiczne, kontynuowane są badania.

Podczas prac technicznych na terenie Zakrzówka zauważono w jednej z niecek basenowych obecność nieokreślonej substancji (...).

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników podjęto decyzję o czasowym zamknięciu basenów - czytamy w komunikacie magistratu.

Kąpielisko na Zakrzówku zamknięte. "Zawiesina nieznanego pochodzenia"

Jak czytamy, kąpielisko pozostanie zamknięte do momentu uzyskania wyników dodatkowych badań laboratoryjnych, które pozwolą ustalić dokładny skład substancji i jej wpływ na otoczenie.

Na miejsce udała się straż pożarna, zarządca obiektu oraz pracownicy sanepidu. Magistrat poinformował, że przeprowadzona analiza wody wykazała obecność związku chemicznego odpowiadającego środkowi do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny.

Nie ustalono do tej pory, w jaki sposób substancja znalazła się w wodzie. Kolejne badania zaplanowano na wtorek.

Baseny na Zakrzówku tymczasowo nieczynne. Straż wykluczyła zagrożenie chemiczne

W rozmowie z Interią st. asp. Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przekazał, że analiza próbek przeprowadzona w mobilnym laboratorium pozwoliła funkcjonariuszom wykluczyć zagrożenie chemiczne. Zawiesina, która pojawiła się w wodzie, przypominała substancje odkamieniające - takie, jakich używa się do sprzątania. Rzecznik prasowy poinformował również, że we wtorek odrębne badania będzie przeprowadzał sanepid.

"Na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić przyczyn pojawienia się substancji w wodzie ani wykluczyć udziału osób trzecich" - wskazał krakowski magistrat, zwracając się do wszystkich świadków zdarzenia i osób posiadających informacje pomocne w ustaleniu przebiegu wydarzeń. Miasto zaapelowało, by kontaktować się w tej sprawie z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie.





