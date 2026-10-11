W skrócie
- Gibała podziękował swoim wyborcom oraz osobom wspierającym jego kampanię, apelując jednocześnie o współpracę ponad podziałami.
- Polityk zapowiedział, że jego pierwsze decyzje będą dotyczyć ochrony Doliny Prądnika oraz przywrócenia poprzednich taryf biletów komunikacji miejskiej.
- Według exit poll OGB Gibała zdobył 64,1 proc. głosów, Monika Piątkowska 35,9 proc., a frekwencja wyniosła około 43–45 proc.
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- Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie, wszystkim, którzy wspierali mnie podczas tej kampanii - powiedział polityk, wymieniając m.in. członków swojego sztabu, ale także osoby rozdające jego ulotki i wieszające plakaty.
Łukasz Gibała podziękował także tym, którzy głosowali na Monikę Piątkowską. - Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory, pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta - zaapelował.
Wyniki exit poll wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała: Odłóżmy na bok spory
Polityk podkreślił następnie, że następne dwa lata "będą bardzo trudne". - Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić, jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że razem z wami wszystkimi damy radę - dodał.
Polityk wskazał, że ma nadzieję, iż wydarzenia z Krakowa natchną do działania ludzi w całej Polsce.
- Za dwa tygodnie mieszkańcy Częstochowy też będą próbowali odzyskać swoje miasto, bo mają tam referendum. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj coraz więcej osób w Polsce widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy - powiedział Gibała.
Jak przekazał, "my, w naszych miastach i miejscowościach, lepiej wiemy, co jest dla nas dobre". - Wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa - dodał. Polityk następnie zszedł ze sceny, gdzie przemawiał, i zaczął rozmawiać bezpośrednio ze zgromadzonymi.
Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada pierwsze decyzje
- Ja bym się nie rozpędzał, jeszcze czekamy na oficjalne wyniki (...). Jeśli by się okazało, że te wyniki się potwierdzą, to jest to spora przewaga i wielki sukces - stwierdził Łukasz Gibała, pytany przez reporterkę Polsat News o "smak zwycięstwa" po wielu latach starań o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
Polityk podkreślił, że startował w wyborach, "aby coś realnie zmienić", a rezultat głosowania to "dopiero początek". - Ciężkie dwa lata przede mną (...). Będę się cieszył za dwa lata, jeżeli okaże się, że faktycznie uda mi się posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność - wskazał.
Sondażowy zwycięzca wyborów zapowiedział, że kolejnego dnia przed godz. 7 rano na Rondzie Mogilskim będzie rozdawał obwarzanki, aby podziękować swoim wyborcom.
- Moje pierwsze dwie decyzje to Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych (...) oraz przywrócenie poprzednich taryf, jeżeli chodzi o bilety komunikacji miejskiej - przekazał.
Gibała przyznał, że wie już, kogo chciałby powołać na stanowiska wiceprezydentów miasta, stwierdził jednak, że jest za wcześnie, aby ujawniać te nazwiska. Podkreślił także, że liczy na kontakt z Moniką Piątkowską i wszystkim kandydatami, którzy odpadli w I turze.
- Myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wkrótce po tym jak zostanę zaprzysiężony, będzie można ogłosić, że jest stabilna większość w Radzie Miasta - zapowiedział.
Wyniki wyborów w Krakowie. Sondaże exit poll
Według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie.
Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc.
Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.