W skrócie Gibała podziękował swoim wyborcom oraz osobom wspierającym jego kampanię, apelując jednocześnie o współpracę ponad podziałami.

Polityk zapowiedział, że jego pierwsze decyzje będą dotyczyć ochrony Doliny Prądnika oraz przywrócenia poprzednich taryf biletów komunikacji miejskiej.

Według exit poll OGB Gibała zdobył 64,1 proc. głosów, Monika Piątkowska 35,9 proc., a frekwencja wyniosła około 43–45 proc.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie, wszystkim, którzy wspierali mnie podczas tej kampanii - powiedział polityk, wymieniając m.in. członków swojego sztabu, ale także osoby rozdające jego ulotki i wieszające plakaty.

Łukasz Gibała podziękował także tym, którzy głosowali na Monikę Piątkowską. - Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory, pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta - zaapelował.

Wyniki exit poll wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała: Odłóżmy na bok spory

Polityk podkreślił następnie, że następne dwa lata "będą bardzo trudne". - Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić, jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że razem z wami wszystkimi damy radę - dodał.

Polityk wskazał, że ma nadzieję, iż wydarzenia z Krakowa natchną do działania ludzi w całej Polsce.

- Za dwa tygodnie mieszkańcy Częstochowy też będą próbowali odzyskać swoje miasto, bo mają tam referendum. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj coraz więcej osób w Polsce widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy - powiedział Gibała.

Jak przekazał, "my, w naszych miastach i miejscowościach, lepiej wiemy, co jest dla nas dobre". - Wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa - dodał. Polityk następnie zszedł ze sceny, gdzie przemawiał, i zaczął rozmawiać bezpośrednio ze zgromadzonymi.

Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada pierwsze decyzje

- Ja bym się nie rozpędzał, jeszcze czekamy na oficjalne wyniki (...). Jeśli by się okazało, że te wyniki się potwierdzą, to jest to spora przewaga i wielki sukces - stwierdził Łukasz Gibała, pytany przez reporterkę Polsat News o "smak zwycięstwa" po wielu latach starań o fotel prezydenta stolicy Małopolski.

Polityk podkreślił, że startował w wyborach, "aby coś realnie zmienić", a rezultat głosowania to "dopiero początek". - Ciężkie dwa lata przede mną (...). Będę się cieszył za dwa lata, jeżeli okaże się, że faktycznie uda mi się posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność - wskazał.

Sondażowy zwycięzca wyborów zapowiedział, że kolejnego dnia przed godz. 7 rano na Rondzie Mogilskim będzie rozdawał obwarzanki, aby podziękować swoim wyborcom.

- Moje pierwsze dwie decyzje to Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych (...) oraz przywrócenie poprzednich taryf, jeżeli chodzi o bilety komunikacji miejskiej - przekazał.

Gibała przyznał, że wie już, kogo chciałby powołać na stanowiska wiceprezydentów miasta, stwierdził jednak, że jest za wcześnie, aby ujawniać te nazwiska. Podkreślił także, że liczy na kontakt z Moniką Piątkowską i wszystkim kandydatami, którzy odpadli w I turze.

- Myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wkrótce po tym jak zostanę zaprzysiężony, będzie można ogłosić, że jest stabilna większość w Radzie Miasta - zapowiedział.

Wyniki wyborów w Krakowie. Sondaże exit poll

Według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie.

Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc.

Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.



