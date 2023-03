Od kilku dniu przy skrzyżowaniu ulicy Bratysławskiej i Doktora Twardego w Krakowie budowlańcy montują kolejne ekrany akustyczne. Podobne stanęły kilkaset metrów dalej w okolicy pętli Krowodrza Górka. Mieszkańcy patrzą na całą przedsięwzięcie z niepokojem. Ekrany są betonowe, stanęły kilka metrów od okien i utrudniły dostęp do światła słonecznego.

Kraków: Betonowe ekrany

O to ekrany akustyczne zapytaliśmy Zarząd Inwestycji Miejskich, który odpowiada za wykonywane prace.

- Realizacja zabezpieczeń akustycznych odbywa się na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także na podstawie decyzji środowiskowej. W trakcie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej przygotowany został raport oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego przeprowadzane były analizy akustyczne. Wykazały one konieczność montażu ekranów akustycznych ze wskazaniem rodzaju, lokalizacji oraz wysokości - wyjaśnia Interii Jan Machowski, rzecznik prasowy miejskiej jednostki.

Reklama

Zdjęcie Ekrany akustyczne w okolicy pętli na Krowodrzy Górce / Dawid Serafin / INTERIA.PL

Z opracowanej dokumentacji wynika, że w ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej przewiduje się montaż ekranów akustycznych posiadających wypełnienia przezroczyste, bądź nieprzezroczyste o wysokości od dwóch do ponad 10 metrów. Ekrany montowane są jedynie w miejscach, które zostały wskazane w analizie akustycznej.

- Odnosząc się do ekranów w rejonie ulic Wybickiego i doktora Twardego, zgodnie z wcześniej wymienionymi decyzjami i analizami, montowane mają tam być ekrany akustyczne nieprzezroczyste o wysokości czterech metrów. Odrębną kwestią pozostaje rodzaj materiału, którym wykonawca rozpoczął wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupami. W tym temacie ZIM wraz z Inżynierem Kontraktu czekają na wyjaśnienia wykonawcy co do zgodności zastosowanego materiału z dokumentacją projektową - wyjaśnia Machowski.

Zdjęcie Fragment linii tramwajowej. Odcinek Przed rozpoczęciem prac i obecnie / Paweł Pajor, Dawid Serafin / Materiały nadesłane przez użytkowników

- W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonawca będzie zobowiązany do dokonania korekt oraz usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Warto też nadmienić, że już obecnie do ZIM wpływają wnioski okolicznych mieszkańców co do zmiany wypełnień na rozwiązania przeźroczyste. Każdy taki wniosek będzie przeanalizowany pod kątem możliwości jego zastosowania, mając na uwadze wskaźniki ochrony przed hałasem wskazane w analizie akustycznej. Warto także dodać, że w tym rejonie, w bezpośrednim sąsiedztwie ekranów, nasadzona będzie roślinność, w tym szpalery drzew, która spowoduje, że zabezpieczenia przed hałasem nie będą stanowiły dominującego elementu w krajobrazie - dodaje rzecznik Machowski.

Zamiast zielonego torowiska, beton

Okoliczni mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy o ekranach akustycznych, zwracają uwagę na jeszcze jedną kwestię. Do niedawna odcinek linii tramwajowej łączącej Bratysławską z Krowodrzą Górką miał zielone torowisko, a z okien tramwajów można było zobaczyć drzewa i krzewy. W wyniku prac zieleń została wycięta, a jej miejsce zastąpił beton.

Zdjęcie Odcinek Bratysławska - Krowodrzy Górka. Kiedyś i dziś / Paweł Pajor, Dawid Serafin / Materiały nadesłane przez użytkowników