W skrócie Łukasz Gibała uzyskał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie według sondaży exit poll poparcie 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS).

Monika Piątkowska zdobyła w tych samych sondażach odpowiednio 35,9 proc. i 39 proc. głosów.

Przedterminowe wybory są efektem odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta w maju w referendum.

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Według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie.

Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc.

Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.

Podczas popołudniowej konferencji prasowej Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, przekazał, że oficjalne wyniki wyborów podane zostaną około godz. 2-3 w nocy.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Pokłosie odwołania Miszalskiego w referendum

W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, która odbyła się 27 września - zgodnie z wynikami opublikowanymi przez PKW - na pierwszym miejscu uplasował się Łukasz Gibała z poparciem 36,38 proc. głosów. Tuż za nim znalazła się Monika Piątkowska z 29,91 proc. głosów.

Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

Dotychczas, od momentu odwołania Miszalskiego, miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą ówczesnego włodarza Krakowa.



