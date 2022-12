W czwartek Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, że ukończony odcinek zrealizowano w ramach drugiego etapu rozbudowy ulicy Igołomskiej, trwającego od maja 2017 roku. Przebudowa tej ulicy była jedną z największych inwestycji drogowych w mieście. Pierwotnie prace budowlane miały potrwać do końca 2019 roku, ale w trakcie prac natrafiono na wiele problemów. Koszt całej inwestycji to ponad 280 mln zł.

Jak podkreślił Marcin Hanczakowski, dyrektor naczelny Zarządu Dróg Miasta Krakowa: - Minęło pięć lat od rozpoczęcia inwestycji, cieszymy się, że wszystkie problemy już za nami, w piątek oddajemy cały rozbudowany fragment dla ruchu. Mamy nadzieję, że wylot z miasta w kierunku Sandomierza będzie teraz komfortowy i bezpieczny.

Kraków. Rozbudowa ul. Igołomskiej zakończona

Celem inwestycji była rozbudowa ul. Igołomskiej do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, w każdym kierunku, na odcinku od skrzyżowania ul. Giedroycia (rejon spalarni odpadów) do ul. Brzeskiej (drugi etap) oraz modernizacja torowiska tramwajowego wraz z pętlą w Pleszowie.

Nowe torowisko z trakcją, przystankami oraz oświetleniem zostało oddane do dyspozycji pasażerów w październiku 2018 r.

Według ZDMK, oddawana do użytku ul. Igołomska to zupełnie nowa arteria - od ul. Giedroycia do skrzyżowania z ul. Brzeską posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (każdy po 3,5 m) wraz z obiektami mostowymi i wiaduktami. Zostały tam także wybudowane chodniki i ścieżki rowerowe, zainstalowano oświetlenie, sygnalizację świetlną i ekrany akustyczne, których zadaniem jest zabezpieczenie okolicznych posesji przed nadmiernym hałasem.

Wybudowany most w pobliżu pętli autobusowej Pleszów

W pobliżu pętli autobusowej Pleszów wybudowany został most i przebudowany wiadukt kolejowy ArcellorMittal, a w rejonie ulicy Deszczowej wybudowany kolejny wiadukt. Na wysokości ul. Rzepakowej celem zapewnienia bezkolizyjnej możliwości włączania się pojazdów, powstał całkowicie nowy układ drogowy z wiaduktem przeprowadzającym ruch nad obiema jezdniami.

Na odcinku pomiędzy ul. Czeczeńską, a ul. Waligórskiego powstał tunel o długości wraz z murami 318 m (w tym sam tunel to długość 47 m). Górna płyta obiektu to skrzyżowanie w formie ronda. Zadaniem tunelu jest prowadzenie wyłącznie ruchu pojazdów poruszających się ul. Igołomską (dwie oddzielne jezdnie). Rondo przejmuje natomiast ruch lokalny.

Nowa Huta. Dwa etapy rozbudowy ul. Igołomskiej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 310 mln zł. Dofinansowanie obejmuje dwa etapy inwestycji - pierwszy, który został już zrealizowany i drugi, właśnie zakończony.

Dofinansowanie uzyskano również ze środków rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Pierwszy etap rozbudowy ul. Igołomskiej w Nowej Hucie został zrealizowany w 2016 roku i obejmował przebudowę odcinka od skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską do granicy Krakowa.