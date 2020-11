Na jednym z osiedli w Krakowie ktoś zabetonował drzewo. Zdjęcie udostępniono na Facebooku "Akcji ratunkowej dla Krakowa". Internauci zwracają uwagę w komentarzach, że to kolejny przykład "betonozy" w polskich miastach.

Zdjęcie Zabetonowane drzewo na krakowskim osiedlu /Akcja Ratunkowa dla Krakowa /facebook.com

Wokół drzewa na osiedlu w rejonie ul. Obozowej wylano pokaźnej grubości warstwę betonu.



Aktywiści z "Akcji ratunkowej dla Krakowa" komentują, że to "sposób na wykończenie niechcianego drzewa".



"Obetnij czubek- obserwuj czy uschnie, albo przynajmniej zamiera. Jeśli nie - zalej wstrętne drzewo betonem. Obserwuj dalej, ciesząc się swoją przebiegłością" - ironizują we wpisie na Facebooku.



Zapowiedzieli, że o sprawie powiadomią Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.





"Sprawa jest kuriozalna. Będę interweniował, zwrócę się na pewno do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, by sprawdził kto i jakim prawem tam potraktował to drzewo" - mówi z kolei z rozmowie z "Gazetą Krakowską" radny miejski Łukasz Maślona.