W skrócie W Krakowie kończy się kampania wyborcza przed przedterminowymi wyborami prezydenta miasta, a głosowanie odbędzie się w niedzielę.

Od północy z piątku na sobotę do zamknięcia lokali wyborczych obowiązuje cisza wyborcza.

Na karcie do głosowania będzie osiem nazwisk, w tym nazwisko Jana Hoffmana, który wycofał swoją kandydaturę.

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21, a osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze mogą skorzystać z bezpłatnego transportu.

Wybory są wynikiem odwołania Aleksandra Miszalskiego w referendum.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta miasta. Od północy z piątku na sobotę do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza.

Interia na bieżąco relacjonuje przebieg wyścigu o urząd włodarza stolicy Małopolski. W niedzielę nasz portal zorganizuje wieczór wyborczy na stronie głównej oraz na platformie YouTube, otwiera się w nowym oknie. Dziennikarze razem z ekspertami, czołowymi politykami i lokalnymi aktywistami omówią napływające wyniki i nakreślą możliwe scenariusze, a także odpowiedzą na pytania internautów.

Interia będzie także gospodarzem wieczoru wyborczego podczas potencjalnej II tury wyborów (11 października). Wydarzenie będzie transmitowane na stronie głównej portalu oraz na platformie YouTube. Poprowadzi je dziennikarski duet - Łukasz Szpyrka, otwiera się w nowym oknie oraz Dawid Serafin, otwiera się w nowym oknie.

W dniu zamknięcia lokali wyborczych Interia opublikuje wyniki sondaży (exit poll OGB i Ipsos). Reporterzy na gorąco skomentują reakcje w sztabach wyborczych i porozmawiają z rywalizującymi politykami, natomiast publicyści (Wiktor Świetlik, otwiera się w nowym oknie i Przemysław Szubartowicz, otwiera się w nowym oknie) wyjaśnią, co wyniki wyborów w Krakowie oznaczają dla jego mieszkańców oraz jak mogą one wpłynąć na politykę krajową.

Wyścig o fotel prezydenta Krakowa relacjonować będzie także Polsat News, otwiera się w nowym oknie.

Wybory prezydenta Krakowa. Głosowanie już w niedzielę

O urząd prezydenta Krakowa ubiega się siedmioro kandydatów: przedstawicielka KO i PSL, troje przedstawicieli lewicy, dwóch prawicy i jeden kandydat bezpartyjny.

Na karcie do głosowania znajdzie się jednak osiem nazwisk. Będzie ona uwzględniać bezpartyjnego Jana Hoffmana, który w środę zrezygnował ze startu w wyborach. Ogłosił to zbyt późno, przez co niemożliwy jest już wydruk kart bez jego nazwiska.

Nazwiska na karcie do głosowania umieszczone będą w kolejności alfabetycznej: Michał Krzysztof Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców), Daria Iwona Gosek-Popiołek (KW NL), Jan Krzysztof Hoffman (KWW Jana Hoffmana - REFERENDUMKRK), Michał Grzegorz Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Katarzyna Owca (KW Razem), Monika Jadwiga Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami), Sławomir Jan Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska).

Przedterminowe wybory w Krakowie. Najważniejsze zasady

Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak "x" przy jednym z kandydatów. Głos oddany na Jana Hoffmana będzie nieważny. Przypomnijmy, polityk przekazał poparcie Łukaszowi Gibale.

Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7-21. Mieszkaniec będzie mógł zagłosować w obwodzie głosowania, do którego jest przypisany. Miasto podzielone zostało na 454 takie obwody - 412 stałe i 42 odrębne (szpitale, domy opieki, domy pomocy społecznej, areszty śledcze).

Krakowski magistrat zakomunikował, że osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Zainteresowani taką możliwością muszą to zgłosić do godz. 15 w piątek, a także w dniu wyborów w godz. 7-21 pod nr. tel.: 12 323 32 40; 12 616 50 76.

Ile dokładnie czasu zostaje do głosowania, pokazuje licznik na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, otwiera się w nowym oknie. Na tej samej stronie na bieżąco będzie można śledzić aktualizowane wyniki głosowania - poinformowała dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie Barbara Golanko.

W grze siedem nazwisk. Kim są kandydaci na prezydenta Krakowa?

Większość kandydatów jest w wieku od ok. 40 do ok. 50 lat. Najmłodsza, Aleksandra Owca, skończyła 34 lata. Najstarszy - Sławomir Pietrzyk - 75 lat. W Krakowie urodzili się i na stałe tu mieszkają: Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Sławomir Pietrzyk. Gosek-Popiołek i Piątkowska związały swoje życie z tym miastem od czasów studenckich.

Drewnicki jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, przedsiębiorcą. Gibała to radny miejski, przedsiębiorca, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Gosek-Popiołek to posłanka Lewicy, kierowniczka domu kultury. Klimek zajmuje się branżą florystyczną, prowadzi kwiaciarnię. Owca zasiada w radzie miasta, jest radcą prawnym. Piątkowska to senator KO, prawnik, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Pietrzyk był wieloletnim radnym miejskim, dziennikarzem, obecnie przewodniczy Radzie Krakowskich Seniorów.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania, w drodze referendum, Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik.



