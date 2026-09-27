W niedzielę, 27 września, mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta w przedterminowych wyborach samorządowych.

Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju 2026 roku.

Kraków wybiera. Przebieg głosowania

Głosowanie odbywa się w godz. 7.00-21.00.

Prawo do głosowania mają osoby stale zamieszkujące na terenie Krakowa i ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Informację o przypisanym lokalu wyborczym można sprawdzić w w aplikacji mObywatel, na stronie gov.pl w usłudze "Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców".

Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem lub skorzystać z aplikacji mObywatel. Aby głos był ważny, należy postawić znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Kandydaci na prezydenta Krakowa

O fotel prezydenta Krakowa ubiega się siedmioro kandydatów:

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców)

Daria Gosek-Popiołek (KW NL)

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej)

Aleksandra Owca (KW Razem)

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej - Ponad Podziałami)

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska)

Jan Hoffman (KWW Jana Hoffmana - ReferendumKRK) wycofał się z kandydowania 23 września.

Kraków: Trwa cisza wyborcza

W dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza. Oznacza to zakaz prowadzenia agitacji na rzecz kandydatów np. organizowania zgromadzeń i manifestacji wyborczych, rozpowszechniania materiałów wyborczych czy publikowania sondaży.

Cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania, czyli do godz. 21.00, o ile nie zostanie przedłużona. Za jej złamanie grożą kary finansowe od 20 zł do 1 mln zł, w zależności od rodzaju i skali naruszenia.

Kraków - wybory 2026. W jakim przypadku druga tura?

Aby wygrać już w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad 50 proc. ważnych głosów.

Jeśli żaden z kandydatów nie osiągnie tego wyniku, druga tura odbędzie się 11 października. Wezmą w niej udział dwaj kandydaci z najlepszym rezultatem.

Wieczór wyborczy w Polsat News i Interii. Kiedy będą wyniki?

W Polsat News wieczór wyborczy rozpocznie się o godz. 19.10. Będzie go można oglądać również na stronie głównej Interii i na kanale Polsat News na YouTube, otwiera się w nowym oknie.

Równocześnie w Interii, po godz. 21 opublikowane zostaną wyniki badań exit poll przygotowanych przez Ipsos i OGB.

O przebiegu i wynikach wyborów będziemy wieczorem informować również w tekstowej relacji live.

Od godziny 20.45 specjalną audycję na żywo, otwiera się w nowym oknie w serwisie YouTube (na kanale Interii, otwiera się w nowym oknie) poprowadzą reporterzy Dawid Serafin i Łukasz Szpyrka. W trakcie programu wraz z zaproszonymi gośćmi będą analizować napływające wyniki oraz przedstawiać możliwe scenariusze polityczne po wyborach.