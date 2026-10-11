Kraków wybiera prezydenta. Wiadomo, kiedy spodziewać się wyników

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

Około godz. 2 bądź 3 podamy wynik wyborów - przekazano na konferencji PKW. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Tuż po ich zamknięciu w Interii opublikujemy wyniki sondaży exit poll OGB oraz Ipsos.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Konferencja Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie
Konferencja PKW w KrakowiePolsat News

Podczas konferencji prasowej Miejskiej Komisji Wyborczej, zorganizowanej o godz. 17 w niedzielę, przekazano, że dotychczas nie otrzymano informacji, aby prace obwodowych komisji wyborczych miały zostać przedłużone, albo żeby doszło do przerwy.

- Komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o godz. 21. Wtedy zaczną liczenie głosów i będą przekazywać protokoły sukcesywnie do nas. Będziemy to sumować i około godz. 2-3 w nocy podamy wynik wyborów - powiedział Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa.

Jak nadmienił, wyniki tej tury prawdopodobnie zostaną podane szybciej, niż przy pierwszej turze, ponieważ kandydatów jest tylko dwóch.

Kraków wybiera prezydenta. Trwa głosowanie w II turze

Lokale wyborcze w Krakowie zostały otwarte w niedzielę punktualnie o godzinie 7 rano. Na kartach do głosowania wyborcy z Małopolski znajdą nazwiska dwóch kandydatów:Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej.

Aby oddać ważny głos, przy nazwisku jednego z kandydatów należy postawić znak "X". Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21 - do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.

Po zamknięciu lokali wyborczych Interia opublikuje wyniki sondaży exit poll OGB oraz Ipsos. Reporterzy na gorąco skomentują reakcje w sztabach wyborczych i porozmawiają z politykami. Na antenie Polsat News o godz. 19.10 rozpocznie się emisja programu specjalnego "Kraków Wybiera".

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum, w wyniku którego odwołano Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej z urzędu prezydenta miasta.

Zobacz również:

Wyborcy, do godz. 21, będą głosowali w 454 obwodach na terenie Krakowa
Małopolskie

Kraków wybiera prezydenta miasta. Trwa II tura głosowania

Grzegorz Lepak
Grzegorz Lepak


"Polityczny WF": Zagadkowa rozmowa w Białym Domu. Czy Trump namawiał Kosiniaka?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze