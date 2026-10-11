Podczas konferencji prasowej Miejskiej Komisji Wyborczej, zorganizowanej o godz. 17 w niedzielę, przekazano, że dotychczas nie otrzymano informacji, aby prace obwodowych komisji wyborczych miały zostać przedłużone, albo żeby doszło do przerwy.

- Komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o godz. 21. Wtedy zaczną liczenie głosów i będą przekazywać protokoły sukcesywnie do nas. Będziemy to sumować i około godz. 2-3 w nocy podamy wynik wyborów - powiedział Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa.

Jak nadmienił, wyniki tej tury prawdopodobnie zostaną podane szybciej, niż przy pierwszej turze, ponieważ kandydatów jest tylko dwóch.

Kraków wybiera prezydenta. Trwa głosowanie w II turze

Lokale wyborcze w Krakowie zostały otwarte w niedzielę punktualnie o godzinie 7 rano. Na kartach do głosowania wyborcy z Małopolski znajdą nazwiska dwóch kandydatów:Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej.

Aby oddać ważny głos, przy nazwisku jednego z kandydatów należy postawić znak "X". Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21 - do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.

Po zamknięciu lokali wyborczych Interia opublikuje wyniki sondaży exit poll OGB oraz Ipsos. Reporterzy na gorąco skomentują reakcje w sztabach wyborczych i porozmawiają z politykami. Na antenie Polsat News o godz. 19.10 rozpocznie się emisja programu specjalnego "Kraków Wybiera".

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum, w wyniku którego odwołano Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej z urzędu prezydenta miasta.



