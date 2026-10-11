Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w I turze: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak "x" przy nazwisku jednego z kandydatów.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

Specjalny program "Kraków Wybiera"

Po zamknięciu lokali wyborczych Interia opublikuje wyniki sondaży (exit poll OGB i Ipsos). Reporterzy na gorąco skomentują reakcje w sztabach wyborczych i porozmawiają z politykami.

Na antenie Polsat News o godz. 19.10 rozpocznie się emisja programu specjalnego "Kraków Wybiera".



Widzowie Polsat News dowiedzą się także, co "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" ma wspólnego z Krakowem.