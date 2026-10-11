Kraków wybiera prezydenta miasta. Trwa II tura głosowania

Grzegorz Lepak

Oprac.: Grzegorz Lepak

- Wszystkie lokale zostały otwarte o czasie - podał Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa. O godz. 7 rozpoczęła się II tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Wyborcy, do godz. 21, będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

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Wejście do szkoły w Krakowie z tablicami informacyjnymi, polską flagą i wyborcami wchodzącymi do środka.
Wyborcy, do godz. 21, będą głosowali w 454 obwodach na terenie KrakowaŁukasz GągulskiPAP

Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w I turze: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak "x" przy nazwisku jednego z kandydatów.

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Agnieszka Kasprzyk
Agnieszka Kasprzyk

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

Specjalny program "Kraków Wybiera"

Po zamknięciu lokali wyborczych Interia opublikuje wyniki sondaży (exit poll OGB i Ipsos). Reporterzy na gorąco skomentują reakcje w sztabach wyborczych i porozmawiają z politykami.

Na antenie Polsat News o godz. 19.10 rozpocznie się emisja programu specjalnego "Kraków Wybiera".

Widzowie Polsat News dowiedzą się także, co "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" ma wspólnego z Krakowem.

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