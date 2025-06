Rada Miasta Krakowa 11 czerwca przyjęła uchwałę wprowadzającą Strefę Czystego Transportu. Obejmie ona nieco więcej niż połowę powierzchni miasta. Nowa Strefa Czystego Transportu będzie obowiązywać do granic czwartej obwodnicy, z wyjątkiem obrzeży, w tym Wzgórz Krzesławickich i Swoszowic.

Kto bez stresu wjedzie do Krakowa? Minimalne wymogi techniczne dla samochodów to :

Samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony:

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Krakowie wiązało się z ogromnymi kontrowersjami . Zanim zostało przegłosowane, do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie wpłynęło ponad 540 wniosków, głosów poparcia i sprzeciwu , analiz oraz opinii .

Zwolnienie dotyczy samochodów nabytych przed wejściem uchwały ,które nastąpi jeszcze w czerwcu, bez względu na standard ich emisji. Rejestracji najlepiej będzie dokonać przez internet, w tworzonym systemie do zarządzania SCT lub w wyznaczonych punktach w mieście.

Zwolnienie będzie przyznane po weryfikacji dokumentów i statusu właściciela. Z zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu w Krakowie dodatkowo zwolnione będą również :

pojazdy dowożące pacjentów do placówek medycznych znajdujących się w strefie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pojazdu i placówki;

Kogo jeszcze Strefa Czystego Transportu w Krakowie nie obejmie? Będą to pojazdy niespełniające norm, nienależące do mieszkańców. Te nadal będą mogły wjeżdżać do Krakowa przez trzy lata, ale po uiszczeniu opłaty.