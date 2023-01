"W związku z warunkami pogodowymi mogą wystąpić utrudnienia" - taki komunikat został skierowany do podróżujących przez lotnisko w Krakowie w środę rano. Jak dodano we wpisie w mediach społecznościowych, należy sprawdzać na bieżąco status swojego lotu. Co więcej, należy wyjechać na lotnisko odpowiednio wcześniej.