Urząd przygotował dla mieszkańców ankietę. Pyta w niej o poparcie dla propozycji ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w sklepach w Krakowie, o przedział godzinowy obowiązywania zakazu, a także o obszar, na jakim powinien być wprowadzony.

- Można decydować ex cathedra, ale lepiej taką decyzję dobrze przygotować. Jest to przygotowanie argumentów w jedną lub drugą stronę dla radnych. Oni i tylko oni mają prawo podjąć taką decyzję - mówi zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider.

Zakaz sprzedaży ma nie dotyczyć lokali gastronomicznych

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa Tomasz Popiołek zaznacza, że przepis obowiązywałby we wszystkich miejscach handlu detalicznego alkoholem. Zakaz nie objąłby pubów czy restauracji.

Reklama

Od 1 września 2019 roku w Krakowie obowiązywała roczna umowa z 154 przedsiębiorcami sprzedającymi alkohol - "Krakowskie porozumienie - dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży". Przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach 24.00-5.30. Według danych policji z początku 2020 roku, na które powołuje się magistrat, liczba interwencji w rejonie sklepów monopolowych spadła wówczas o 7 proc. Z uwagi na pandemię i trudną sytuację ekonomiczną krakowskich przedsiębiorców 6 kwietnia 2020 roku zawieszono obowiązywanie porozumienia.

Odpowiedzi na pytania mieszkańcy mogą udzielić w ankiecie zamieszczonej na stronie internetowej miasta albo telefonicznie (od poniedziałku do piątku pod numerem 12 616-55-55, w godzinach 7.40-15.30). Wypełnioną ankietę krakowianie mogą wrzucić też do jednej z urn w trzech lokalizacjach urzędu miasta (al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2), a także oddać w punktach obsługi mieszkańców w galeriach handlowych i w siedzibach rad dzielnic. Głosowanie potrwa do 15 grudnia.

Miasto przeprowadzi też osobne badania opinii publicznej. Wyniki ankiet i badań zostaną zaprezentowane mieszkańcom i radzie miasta w styczniu 2023 roku.

Pomysł nie jest nowy

Pierwsze propozycje Rady Miasta Krakowa w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w porze nocnej sięgają 2016 roku.

W 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie nocnej prohibicji w sklepach w poszczególnych dzielnicach Krakowa. Rada miasta 12 września 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń w Dzielnicy I Stare Miasto w sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w nocy. Uchwała nie weszła w życie, bo 15 listopada 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie. Gmina Miejska Kraków wniosła skargę kasacyjną od wyroku i 24 sierpnia 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

Możliwość wprowadzenia przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 i ograniczenia liczby sklepów monopolowych w obrębie gminy wprowadziła na początku 2018 roku nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zakaz działa już w Zakopanem

Władze Krakowa powołuje się na przykłady z innych krajów i miast, w tym Zakopanego, w którym rada miasta we wrześniu przegłosowała podobny zakaz. Alkoholu nie można tam sprzedawać w godzinach 23-6.

Nocna prohibicja, zdaniem samorządu, ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Za nowymi regulacjami było 11 zakopiańskich radnych, przeciw trzech, a sześciu nie pojawiło się na sesji.

- Uchwała dotycząca ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych została wypracowana wraz z Radą Miasta Zakopane. Wspólnie liczymy na to, że pozwoli ona działać przedsiębiorcom, ale wprowadzi także ograniczenia, które pozytywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców - mówił burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.