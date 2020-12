10 osób podejrzanych o czerpanie korzyści z prostytucji zostało zatrzymanych przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Prokuratura w związku z tą sprawą zabezpieczyła 1 mln zł w gotówce.

Jak poinformował w piątek (4 grudnia) Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, na polecenie prokuratora z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Krakowie w dniach 14 i 15 listopada zatrzymanych zostało 10 osób podejrzanych o czerpanie korzyści z prostytucji.

Milion złotych w gotówce

W trakcie czynności przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zabezpieczono m.in. markową odzież, biżuterię, galanterię i buty. Dokonano także zabezpieczenia majątkowego w wysokości około 1 mln zł w gotówce.

Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która - według ustaleń śledczych - działała na terenie Krakowa od października 2019 r. do listopada 2020 r. Za to przestępstwo podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Pięciu zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w tej grupie i czerpania korzyści majątkowej z cudzego nierządu.

"Jak ustalił prokurator, podejrzani uczynili sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Jedna z osób usłyszała również zarzuty dotyczące przestępstwa narkotykowego" - podała PK.

Siedem osób tymczasowo aresztowanych

Na wniosek prokuratora siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych, a trzy kolejne zostały objęte policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym.

W trakcie śledztwa prokurator ustalił, że zarówno kierujący grupą przestępczą, jak i jedna z osób wchodzących w skład grupy w ubiegłym roku zostali nieprawomocnie skazani za podobne przestępstwa.



