Kraków po tragedii. Policja informuje o zamknięciu Rynku i ulic przyległych

W skrócie W sobotniej strzelaninie na krakowskim Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, przy czym wszyscy poszkodowani przebywający w szpitalach żyją.

Policja ponownie przeprowadzi oględziny miejsc zdarzenia, w związku z czym władze apelują do mieszkańców o unikanie Rynku Głównego oraz okolic ulic Stradomskiej i Dietla.

Prezydent Krakowa ogłosił w mieście żałobę trwającą od 8 do 11 listopada, ponadto w całym kraju obowiązuje dwudniowa żałoba narodowa.

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Rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło poinformowała na antenie Polsat News, że w niedzielę zaplanowano ponowne oględziny miejsc sobotniego ataku w Krakowie.

Policjantka zaapelowała przy tym do mieszkańców i turystów o "nieprzebywanie w rynku i w ulicach przyległych". - Będziemy ponownie zamykać Rynek Główny i ulice przyległe. Przy każdym wlocie do rynku będą stali policjanci, ponieważ będziemy musieli przeprowadzić dzisiaj ponownie oględziny, pozabezpieczać wszystkie ślady w świetle dziennym - powiedziała.

- To samo dotyczy miejsca zatrzymania sprawcy, a więc ulicy Stradomskiej, róg z ulicą Dietla - dodała.

Zamach w Krakowie. Policja z nowymi informacji. Padł apel do świadków

Rzeczniczka małopolskiej policji ujawniła jednocześnie, że "samochód sprawcy został przetransportowany do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie". - To samo dotyczy pojazdu, w który uderzył Subaru, jak również policyjnego radiowozu - wyjaśniła.

- Niemniej jednak w tym miejscu też policjanci pod nadzorem prokuratorów będą przeprowadzać oględziny - podkreśliła.

Podinspektor Cisło zaznaczyła też, że po wczorajszym apelu na policję zgłosiło się ponad 100 naocznych świadków zdarzenia. - Sukcesywnie są zapraszani do jednostek policji i przesłuchiwani. Natomiast ten apel nadal jest aktualny. Jeśli ktokolwiek ma jakieś nagranie, wiedzę, prosimy go o kontakt z krakowską policją - powiedziała na antenie Polsat News.

Dodajmy, że wcześniej rzeczniczka małopolskiej policji zapewniła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że wszyscy ranni w sobotnim ataku w Krakowie żyją.

Kraków. W mieście ogłoszono żałobę, odwołano wszystkie imprezy rozrywkowe

W związku z tragedią prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę na terenie miasta, obowiązującą od niedzieli 8 listopada do środy 11 listopada włącznie. Na znak żałoby flagi na budynkach miejskich i jednostek organizacyjnych zostały przepasane kirem lub opuszczone do połowy masztu. Żałobne flagi pojawiły się również na tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej.

Na czas żałoby odwołano wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne i spółki miejskie. Prezydent miasta zaapelował również do organizatorów innych wydarzeń o charakterze rozrywkowym o ich ograniczenie.

Od północy z soboty na niedzielę obowiązuje również dwudniowa żałoba narodowa.

Strzelanina w Krakowie. Zginęło sześć osób, sprawca został zatrzymany

Przypomnijmy, że do strzelaniny doszło w sobotę po godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie.

Zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca został zatrzymany po wymianie ognia z policją.

Według ustaleń policji sprawca jest obywatelem Polski, otwiera się w nowym oknie, mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego. Miał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany ani notowany. W jego domu znaleziono ciała trzech osób - dwóch kobiet i mężczyzny. Jak poinformował premier Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie, wiele wskazuje na to, że byli to członkowie najbliższej rodziny zamachowca.



